Google'da bir kelimeyi yanlış yazsanız bile nasıl oluyor da aradığınız doğru sonuçları bulabiliyorsunuz? Bunun arkasında gelişmiş bir yapay zekâ ve büyük veri analizi bulunuyor.

Google, milyarlarca arama sorgusunu işleyerek hatalı yazımları tespit edebiliyor, kelime tahminleri yapabiliyor ve en doğru sonuçları kullanıcıya gösterebiliyor.

10 arama sorgusundan 1’inde yazım hatası varken Google’ın izlediği süreç nasıl çalışıyor?

Google’ın yazım düzeltme sistemi nasıl çalışıyor?

Google, kullanıcıların aramalarını daha verimli hâle getirmek için yazım hatalarını düzelten gelişmiş bir sistem kullanıyor. Geçmiş arama verilerini analiz ederek en yaygın yazım hatalarını ve düzeltilmiş versiyonları öğrenen büyük veri analizi, bu sistemin başrol oyuncularından biri.

Doğal dil işleme teknolojisi sayesinde hangi kelimenin hangi bağlamda daha olası olduğunu belirliyor. Ayrıca insanlar yanlış yazdıkları kelimeyi düzelterek tekrar arama yapıyorsa Google bunu da öğreniyor ve gelecekte benzer hataları otomatik düzeltiyor.

Örneğin, birçok kullanıcı "restourant" yazdığında "restaurant" sonucuna tıklıyorsa, Google bunu doğru kelime olarak kaydediyor ve öneri olarak sunuyor.

Yazım hatalarını tespit etmek için geliştirilen sınıflandırma yöntemi:

Kavramsal hatalar ve parmak kayması hataları da Google’ın kullandığı yöntemler arasında. Eğer bir kelimeyi nasıl yazacağınızı bilmiyorsanız ve en iyi olduğuna inandığınız şekilde yazıyorsanız bu kavramsal hatalara giriyor. Google da buna en iyi çözümü öneriyor.

Parmak kayması ise hepimizin sık sık, genellikle aceleyle yaptığı hatalar. Kelimenin doğrusunu bilseniz bile yanlış bir tuşa bastığınızda Google artık ne demek istediğinizi anlıyor.

Örneğin “u” harfinden sonra “z” harfi değil de “y” harfi gelmesi gerektiğini Google biliyor yani önce klavyedeki en yakın harfi alıyor.

Mesela çok kullanılan YouTube gibi sorguların 10 binden fazla varyasyonu var. Ytoube bunlardan sadece biri ama ne yazarsanız yazın Google sizi YouTube’a yönlendirecektir.

“Teknloji” yazdığınızda nasıl “teknoloji” olarak otomatik düzeltme yapıyorsa “fizyoloji” yerine “fizioloji” yazıldığında da Google bunun bir ses benzerliği hatası olduğunu anlıyor.

Derin öğrenmeye dayalı sistemleri de mevcut.

Daha az yaygın ve benzersiz yazım hatalarını düzeltmek için ise derin bir yazılım algoritması kullanılıyor. 680 milyondan fazla parametreli bir modeli iki milisaniyeden kısa bir sürede çalıştırıyor.

Google bir yandan sadece yazım hatasını da inceleyemiyor. Sorgunun tamamını göz önünde bulunduruyor, genel sorguya uyan yedek kelimeleri de araştırıyor ve en iyi eşleşmeyi sunuyor. Bunun yanı sıra o soru gündemse de en iyi sonuçları bulabilirsiniz.

Son olarak unutmayın ki aslında Google size “Bunu mu demek istediniz?” dediğinde siz onun cevabını kabul ederseniz sürekli iyileştirmeye yardımcı oluyorsunuz.

Bunları da inceleyebilirsiniz: