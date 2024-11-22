Yazım yanlışları üzerine yapılan bir araştırma, en çok yazım hatası yapılan gün ve saatler üzerine nesnel veriler sunuyor. Gelin, bu ilginç araştırmayı daha yakından inceleyelim.

Hepimiz günün belirli saatleri verimliyken belli saatleri tükenmiş ve çok verimsiz olabiliyoruz. Bu durum, günlere göre de değişebiliyor. Cuma günlerini düşünün, haftanın tüm yorgunluğu o günün üstüne çöker ve ittire ittire iş yaparsınız.

Bu gibi durumlar, yazı yazarken yaptığımız yazım hatalarını bile etkiliyor. Texas A&M Üniversitesinde çalışanlar, en çok yazım hatası yaptığımız saatler ve günler hakkında bazı verilere ulaşmış!

Bir enerji şirketinde çalışanlar, iki yıl boyunca incelendi.

Texas A&M Üniversitesinin ‘Halk Sağlığı’ fakültesinde yapılan çalışmada araştırmacılar, 1 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2018 dönemi boyunca Teksas’taki büyük bir enerji şirketindeki 789 çalışanın bilgisayar kullanımlarını inceledi.

Bu incelemeyi yaparken kendi beyanları, gözetmenlerin değerlendirilmeleri ve giyilebilir teknoloji verileri kullanıldı. Mouse kullanımı, yazma hızı, bilgisayar kullanımı ve yazım hataları istatistiklerine bakıldı.

Haftanın farklı günlerini ve farklı saatlerini karşılaştırdılar.

Bulgulara göre bilgisayar kullanımı, hafta ortasına kadar istikrarlı bir şekilde artıyordu. Yani pazartesi gününden başlayarak çarşambaya kadar bir artış söz konusuydu ancak perşembe ve cuma günleri bu kullanım, ciddi oranda düşüyordu.

Ayrıca bilgisayar kullanımları özellikle öğleden sonra daha fazla düşüyor ve yazım hataları azımsanamayacak seviyede artıyordu.

Tüm bu bulgular, haftada dört günlük çalışma düzenlemesinin daha veriml olacağına dair iddiaları bir kez daha doğrulamış oldu. Böyle bir senaryoda çalışanlar hem daha üretken hem de daha verimli işler çıkarabiliyor.

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