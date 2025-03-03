Google, fiber internet altyapısı olmadan internet erişimi sağlayacak yeni nesil Taara çipini tanıttı. Çip, ışık huzmeleriyle veri iletiyor olacak.

Google, internet erişimini genişletmek için geliştirdiği Taara çipinin yeni nesil versiyonunu tanıttı. Işık huzmeleriyle veri iletimi sağlayan bu çip, özellikle altyapı kurulumunun zor olduğu bölgelerde internet bağlantısı sunmayı hedefliyor.

Google, fiber internete alternatif olacak, fiber internet altyapısının olmadığı yerlerde benzer interneti sunabilecek bir çip duyurdu. Yeni Taara çipi önceki versiyona kıyasla daha küçük ve daha verimli bir yapıya sahip olacak.

Fiber internet hızında bağlantı, 20 kilometreye kadar ışıkla sağlanacak

Taara Lightbridge, ışığı yönlendirmek için aynalar ve hareketli mekanizmalar kullanırken yeni versiyon bu işlemi tamamen yazılım tabanlı bir sistemle gerçekleştirecek. Böylelikle hareketli parçalar ortadan kaldırıldı ve sistem daha kompakt hâle getirildi. Maliyetler düşürülerek verimlilik artırıldı.

Google, Taara'nın fiber internet hızlarına ulaştığını ve 20 Gbps hızında veri iletimini 20 kilometrelik mesafeye kadar gerçekleştirdiğini açıkladı. Yeni sistem, geleneksel fiber altyapısının gerektirdiği uzun süren kurulum süreçlerine kıyasla saatler içinde çalışır hâle getirildi. Bu sayede, özellikle uzak bölgelerde internet erişimi hızla sağlandı.

Taara çipinin 2026 yılında kullanıma sunulacağı açıklandı. Google, bu teknolojinin farklı alanlarda nasıl değerlendirilebileceğini keşfetmek isteyen araştırmacılar ve geliştiriciler için iş birliği çağrısında bulundu.