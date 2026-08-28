Samsung, yepyeni Odyssey oyuncu monitörlerini tanıttı. Bu seri içinde dünyanın ilk 1100 Hz yenileme hızına sahip monitörü de yer alıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri konumundaki Samsung, monitörler konusunda da öne çıkan bir firmaydı. Şimdi ise şirket, Gamescom 2026 fuarı kapsamında yeni monitörlerini tanıttı.

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Samsung’un monitörleri arasında gerçekten etkileyici özelliklere sahip ürünler yer alıyor. Örneğin Odyssey G6 modeli dünyanın ilk 1100 Hz yenileme hızına sahip cihazı olarak geliyor. Bunun dışında OLED cephesinde de harika monitörler var.

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Odyssey G6

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Serinin en dikkat çekici üyesi kuşkusuz, orijinali CES öncesinde duyurulan ancak yapılan iyileştirmelerle dünyanın ilk 1.100 Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörü unvanını kazanan 27 inçlik Samsung Odyssey G6’ydı.

Bu inanılmaz 1.100 Hz tazeleme hızı, monitörün HD çözünürlük modunda aktif hale geliyor. Cihaz, daha yüksek piksel keskinliği sunan QHD çözünürlük moduna alındığında ise hâlen rekabetçi oyunculuk için fazlasıyla yüksek bir değer olan 600 Hz yenileme hızında çalışabiliyor. IPS LCD panele sahip olan Odyssey G6, e-spor odaklı hız tutkunlarını doğrudan hedefliyor.

QD-OLED yeni monitörler

Kavisli panel severlerin gözdesi Odyssey OLED G9 (G95SJ), dünyanın ilk 360 Hz yenileme hızına sahip 49 inç Dual QHD monitörü olarak sahne aldı. . nesil QD-OLED panelle gelen cihaz, önceki nesle kıyasla 1.3 kat daha fazla verimlilik ve iki kat daha uzun kullanım ömrü vaat ediyor. Metinlerin daha net görünmesi için tam RGB şerit sub-piksel mimarisiyle tasarlanan panel, %3 pencere alanında 1.300 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. 5120 x 1440 piksel çözünürlükte 360 Hz (0.03 ms GtG) sunan monitör, çözünürlüğü 2560 x 720 piksele düşüren özel moduyla 720 Hz hızına kadar çıkabiliyor .

Daha geleneksel 32 inç UHD formatındaki Odyssey OLED G8 (G80SJ) ise çoklu mod esnekliğiyle öne çıkıyor. UHD çözünürlükte 360 Hz çalışan bu model; QHD çözünürlükte 520 Hz, FHD çözünürlükte ise 680 Hz yenileme hızlarına imkân tanıyor. Geleneksel yansıma önleyici kaplamalara göre %54 daha az parlama yapan Samsung Glare Free teknolojisine sahip olan cihaz, VESA DisplayHDR TrueBlack 600 sertifikasına sahip.

Kavisli Odyssey OLED G7

Serinin dördüncü modeli olan kavisli Odyssey OLED G7 (G75SJ), 42 inçlik ekran boyutuyla 32 inçlik modellere göre %72 daha geniş bir yüzey alanı sunuyor. 4K çözünürlükteki bu OLED panel, 165 Hz yenileme hızıyla geniş ekranda sürükleyici oyun deneyimi arayanlara sesleniyor.