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Lenovo, Bulut Oyun Odaklı Android El Konsolu Legion C700’ü Tanıttı: Fiyatı da Çok Uygun!

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Lenovo, çok uygun fiyata sahip bulut oyun odaklı Android tabanlı el konsolu Legion C700’ü tanıttı.

Lenovo, Bulut Oyun Odaklı Android El Konsolu Legion C700’ü Tanıttı: Fiyatı da Çok Uygun!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

El konsollarının popülerliği son yıllarda iyice artarken Lenovo Legion Go modelleriyle bu konuda öne çıkmayı başaran firmalardan biri olmuştu. Şimdi ise şirket, Legion Go taşınabilir PC cihazlarından çok daha farklı yapıya sahip daha uygun fiyatlı yepyeni bir el konsoluyla karşımıza çıktı. Bu model, Legion C700 ismiyle geliyor.

Lenovo Legion C700 modeli, bulut oyun odaklı Android tabanlı bir el konsolu olarak piyasaya sürülüyor. Oyunları direkt yerel işlemek yerine bulut teknolojisine dayanması, cihazın tasarımında ciddi bir boyut avantajı sağlıyor.

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Lenovo, Bulut Oyun Odaklı Android El Konsolu Legion C700’ü Tanıttı: Fiyatı da Çok Uygun!
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Karşınızda Lenovo Legion C700

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Standart Windows tabanlı el konsollarına kıyasla yaklaşık 300 gram daha hafif olan cihaz, 14,9 mm kalınlığa ve 556 gram ağırlığa sahip. Konsolun ön yüzünde 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan ve standart 16:9 en-boy oranına sahip 7,82 inç boyutunda IPS LCD panel yer alıyor. Ekran özellikleri arasında 120 Hz yenileme hızı, 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 500 nit tepe parlaklık değeri var. teknik detaylar, akıcı ve sorunsuz bir deneyim elde edilmesini hedefliyor.

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Legion C700'ün kalbinde MediaTek Dimensity 7400 işlemci yer alıyor. Depolama ve bellek tarafında kullanıcılara 6GB RAM / 128GB depolama ile 8GB RAM / 256GB depolama olmak üzere iki farklı konfigürasyon seçeneği sunuluyor. donanımın sıcaklık yönetimini sağlamak amacıyla cihazda aktif bir soğutma fanı da bulunuyor.

Cihazın gücü, USB 2.0 Type-C portu üzerinden şarj edilen 8.000mAh kapasiteli bataryadan geliyor. Lenovo verilerine göre bu batarya, bulut oyun oynandığı sırada 9 saate varan bir kullanım süresi sunabilecek. Kontrol mekanizmasında ise Xbox tuş düzenini benimseyen model; RGB aydınlatmalı halkalara sahip TMR manyetik dirençli analog çubuklar ve Hall-effect lineer tetik tuşları var.

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C700, Android 16 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. Wi**-Fi 6E, Bluetooth 5.3** bağlantı teknolojilerine sahip el konsolunun optimum ağ koşullarında uçtan uca gecikmenin 10ms altında tutulabildiğini ve Black Myth: Wukong gibi yapımların bulut üzerinden 60 fps hızında oynanabildiğini aktarmış. Çin’de satışa sunulan Lenovo C700’ün fiyatı da oldukça uygun. Öyle ki 327 dolarlık fiyatı var. Erken siparişte ise 297 dolarak kadar fiyattan alınabilecek. Diğer ülkelere gelişiyle ilgili ise maalesef herhangi bir bilgi yok.

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