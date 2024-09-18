iOS 18 ile gelen görüşmeleri kaydetme ve yazıya dökme özelliği yeni iOS 18 Beta sürümüyle eski iPhone'lara da geliyor.

Apple, iOS 18.1 Beta 4 ile birlikte telefon görüşmelerini kaydetme ve yazıya dökme özelliğini daha fazla iPhone modeline getiriyor. Yeni Beta sürümü ile eski iPhone modellerine gelmeye başlayan bu özellik, tespit edildiği üzere şu anda iPhone 14 Pro'ya kadar gelmiş durumda. Kullanıcı raporlarına göre ise güncelleme sonrasında özelliği iPhone XS’te bile kullanabildiğini belirten birçok kişi var. Bu da, daha geniş bir iPhone kullanıcı kitlesinin telefon görüşmelerini kaydedip yazıya dökme özelliğinden faydalanabileceği anlamına geliyor.

Özelliği destekleyen iPhone modellerinde iOS 18.1 Beta 4 güncellemesi sonrasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinizde, telefon uygulamasının sol üst köşesinde yer alan bir simgeye dokunarak ses kaydını başlatabilirsiniz. Kayda başlandığında, aramadaki tüm katılımcılara görüşmenin kaydedildiği yönünde otomatik bir sesli uyarı gönderiliyor. Görüşmenin kaydı, aynı zamanda Notlar uygulamasına kaydediliyor ve bu sayede kaydın yazılı metni elde edilebiliyor. Böylece, kullanıcılar konuşulanları okumayı tercih edebiliyor.

Apple Intelligence ile özet almak da mümkün olacak

Eğer iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max veya iPhone 16 serisi gibi Apple Intelligence destekli bir telefona sahipseniz, konuşmanın yapay zekâ tarafından oluşturulmuş özetini de alabileceksiniz ancak bu özetleme özelliği dışında, temel kaydetme ve yazıya dökme özellikleri için Apple Intelligence gerekmiyor.

Yeni özellik şimdilik ABD, Avustralya, Meksika, Çin, Hong Kong ve Güney Kore'de çeşitli dillerde kullanılabiliyor. Daha önceki iOS 18.1 beta sürümleri, bu özelliği yalnızca Apple Intelligence destekli modellerle sınırlı tutuyordu ancak iOS 18.1 beta 4 ile birlikte, iPhone XS serisi ve daha yeni modeller dâhil olmak üzere iOS 18 ile uyumlu iPhone modelleri bu yenilikten faydalanabiliyor.

Özelliğin şu anda Türkçe dil desteğine sahip olmadığını, bu nedenle görüşmeleri yazıya dökme konusunda stabil bir performans veremeyeceğini belirtelim. Apple gelecekte özelliği destek sağladığı tüm dillere genişletmeyi planlıyor.

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