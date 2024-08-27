Develer, diğer hayvanların aksine üçüncü bir göz kapağına sahip ve bu göz kapağı onlar için epey avantaj sağlıyor. Peki tam olarak ne gibi bir işlevi var?

Canlılar âleminde birbirinden ilginç özellikleriyle bizi şaşırtan pek çok hayvan var. Mesela ahtapotların üç tane kalbinin, develerin üç tane göz kapağının olması gibi.

Bugün bahsedeceğimiz konu da develerle ilgili olan. Arabistan ve çöllerle bağdaştırılan develerin, üç tane göz kapağına sahip olmasının sebebi ne?

Her canlı, yaşadığı ortama göre adaptasyon geçiriyor.

Develer de diğer canlılar gibi, yaşadıkları ortama uyum sağlamak zorunda. Bunun için çöl ortamında hayatta kalmak amacıyla geliştirdikleri pek çok fizyolojik adaptasyon bulunuyor. İşte göz kapakları da onlardan biri.

Bu üçlü göz kapağı sayesinde gözlerini çevresel faktörlerden korumanın yanı sıra çöldeki zorlu ortamda daha rahat görmelerini sağlıyor. Üst ve alt göz kapakları, diğer memelilerde olduğu gibi gözleri fiziksel zarardan ve kurulukten korurken “nictitating membrane” adlı üçüncü gözün ekstra görevleri oluyor.

Bu üçüncü göz kapağı sayesinde zararlı etkenlerden korunuyorlar.

Gözün ön kısmından yatay olarak geçen, yarı saydam zar, gözün tamamını kaplıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere çöl ortamında sık sık kum fırtınaları ve yoğun güneş ışığı oluyor; tüm bunlar gözler için birer tehdit.

Üçüncü göz kapağı sayesinde develer gözlerini rüzgârdan, kumdan ve fazla güneş ışığından koruyabiliyor. Ayrıca gözün nemli kalmasını sağlayarak yabancı maddeleri temizliyor. Böylece develer, zorlu koşullarda daha rahat görüyor.

İşte sadece bir göz kapağı bile adaptasyonun ne kadar büyüleyici bir şey olduğunu gözler önüne sermeye yetiyor…

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