Yapay zekâ alanında yaşanan hızlı gelişmeler, etik ve denetim tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Geliştirici şirketlerin bile zaman zaman kontrol edemediğini itiraf ettiği bu sistemler, endişeleri artırıyor. Son açıklamalar, yapay zekânın geldiği noktanın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

OpenAI CEO’su Sam Altman, GPT-5'in test sürecinde yaşadıklarını anlatırken oldukça dikkat çekici ifadeler kullandı. Modelin bazı anlarda onu ciddi şekilde tedirgin ettiğini söyleyen Altman, GPT-5’i nükleer silahların geliştirildiği Manhattan Projesi’ne benzettiğini dile getirdi.

Katıldığı bir podcast programında konuşan Altman, GPT-5’in oldukça hızlı çalıştığını ve bazı anlarda bu hızın kendisinde tedirginlik yarattığını ifade etti. Modelle yaşadığı bazı deneyimlerin ardından GPT-5’i, nükleer silah geliştirme süreciyle bilinen Manhattan Projesi’ne benzettiğini söyledi.

“Ortada sorumlu bir yetişkin yok” çıkışı tartışma yarattı

Altman, yapay zekânın denetlenme biçimini de sert şekilde eleştirdi. Teknolojinin hızla ilerlediğini ama kuralların bunun gerisinde kaldığını söyledi. Hatta bu durumu anlatmak için “Ortada sorumlu bir yetişkin yok” ifadesini kullandı. Bu sözler ise GPT-5 gibi güçlü yapay zekâ sistemlerinin daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğine işaret ediyor.

GPT-5’in yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. Altman, bu yeni modeli “dijital bir zihin” olarak tanımlıyor ve GPT-4’e göre çok daha gelişmiş yeteneklere sahip olacağını söylüyor. Ancak yapay zekânın bu kadar güçlenmesi, beraberinde bazı endişeleri de getiriyor. Altman’ın, geliştirdikleri şeyi tam olarak anlayamadıklarını ima etmesi, teknolojinin kontrolü konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.