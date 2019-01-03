Grafikleriyle Ekrana Büyük Dünyaları Sığdıran 11 Mobil Oyun

Akıllı telefon donanımlarının gelişmesiyle beraber, mobil oyunlar da her geçen gün gelişiyor. Günümüzün en gelişmiş grafiklerine sahip, küçük ekranlarda büyük dünyalar sunan mobil oyunları sizin için derledik.

Mobil oyun dünyası, 2018 yılında Battle Royale oyun türünün yükselişiyle birlikte büyük bir ivme kazandı. Her ne kadar Battle Royale türü kullanıcıların ilgisini çekse de simülasyon, futbol, yarış ve FPS tarzında çok iyi grafiklere sahip oyunların da çıkışına da şahitlik ettik.

Bugün, son yıllarda çıkan iyi grafiklere sahip 11 mobil oyunu sunuyoruz. Bilgisayar fiyatlarının cep yaktığı yeni dönemde, oyunla eğlence ihtiyacınızı görselliklen ödün vermeden gidermek istiyorusanız, listenin sonuna kadar göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

11. PUBG Mobile:

Son yılların en popüler oyunu PUBG'nin mobil sürümü, oyunun bilgisayar ve konsol sürümünden bile daha başarılı oldu diyebiliriz. Mobil pazar haricindeki pazarları Fortnite'a kaptıran PUBG, akıllı telefonlarda en çok yüklenen görsel kalitesi yüksek oyunlardan birisi oldu.

10. Asphalt 9: Legends:

2018 yılının son aylarında çıkan bu yeni Asphalt oyunu, mükemmel grafiklerine ek olarak TouchDrive gibi ilginç kontrol seçenekleriyle de ön plana çıkıyor.

9. Modern Combat 5: eSports FPS:

Artık mobil oyunlar bile e-spor klasmanına girebiliyor. FPS türündeki Modern Combat 5 de bunun en iyi örneklerinden biri. Çok oyunculu yapısıyla arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirebileceğiniz oyun, birçok eleştirmenden de olumlu not aldı.

8. Fortnite Mobile:

Seveni olduğu kadar, nefret edeninin de bol olduğu Fortnite, tüm platformlarda ücretsiz olması ve daha az sistem gereksinimlerine sahip olması sayesinde, PUBG'den daha popüler hale gelmiş durumda. Oyunu iOS platformu için App Store'dan indirmek mümkünken, Android cihazlar için de fortnite.com/android adresinden APK dosyasını indirmeniz gerekiyor.

7. PES 2019:

Yılların futbol oyunu Pro Evolution Soccer 2019'un mobil versiyonu olan oyun, tabii ki PC veya konsol kadar iyi bir deneyim sunmasa da bir mobil oyuna göre oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Spor Toto Süper Lig lisansı da bulunan oyunun ülkemizdeki futbolseverler tarafından ilgiyle karşılanması muhtemel.

6. Garena Free Fire:

Battle Royale türünde bir oyun olan Garena Free Fire, bazı özellikleriyle türün diğer oyunlarından ayrılıyor. 49 kişiye karşı 10 dakika boyunca hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz oyun, kısıtlı zamanı olanlar için birebir.

5. Airline Commander:

Oldukça gerçekçi bir uçuş simülasyonu olan Airline Commander, tamamen simülasyon ve biraz daha kolay yardımlı bir mod olmak üzere iki farklı uçuş imkanı sunuyor. Oyunda bulunan pistler ve uçaklar ise gerçeğe çok yakın.

4. Asphalt Xtreme: Rally Racing:

Asphalt serisinin o kadar da fazla tanınmayan oyunu Asphalt Xtreme: Rally Racing, ralli tarzında yarışları telefonunuza getiriyor. Grafikleriyle dikkat çeken oyunun fizik motoruyla ilgili ise bazı olumsuz yorumlar mevcut.

3. Car Mechanic Simulator:

Steam platformunda da bulunan bu oyunda amaç belli, otomobil tamir etmek. Simülasyon oyunlarını sevenler ve araçlara ilgisi olanların seveceği bu oyun, yine gerçekçi grafikleriyle göz dolduruyor.

2. Unkilled:

Çoklu oyunculu zombi avlama oyunu olan Unkilled, sahip olduğu PvP gibi farklı oyun türleriyle dikkat çekerken; hikaye modunda ise 150'den fazla görev sunuyor.

1. ARK: Survival Evolved:

Steam üzerinde PC için de satışta olan ARK: Survival Evolved, bir süredir mobil platformda da bulunuyor. Dinozorlarla bir maceraya dalacağınız oyunun sistem gereksinimleri ise üzücü bir şekilde yüksek. En az 3 GB RAM ve Vulkan desteği bulunan mobil cihazlarda çalışan oyun, yapılacak geliştirmelerle birlikte önümüzdeki günlerde daha düşük sistemler için de oynanabilir hale getirilebilir.

Sizler için hazırladığımız, grafikleriyle göz dolduran 11 adet mobil oyun listemizin sonuna geldik. Listemizdeki oyunlar hakkındaki görüşlerinizi ve "şu da olmalıydı" diyeceğiniz oyunları yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.