468 TL Değerindeki Popüler Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle casual tarzı oyun severlerin sevebileceği bir oyun ücretsiz olmuş durumda.
Graveyard Keeper'ı 13 Nisan tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.
Graveyard Keeper nasıl bir oyun?
Etik ikilemlerle yüzleşip tartışmalı kararlar alırken bir ortaçağ mezarlığı kurun ve yönetin. Yılın en yanlış ortaçağ mezarlık simülasyonu olan Graveyard Keeper’a hoş geldiniz.
Graveyard Keeper'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.