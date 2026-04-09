New York, Valve'a Dava Açtı: CS2 Kutularına Yönelik Geriye Dönük Ödeme İsteniyor!

New York Eyalet Başsavcısı, Steam'in geliştiricisi Valve'a dava açtı. Başsavcı, Valve'ın oyunculara geriye dönük ödeme yapmasını ve belli başlı düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyor.

ABD’nin New York eyaletinde video oyun dünyasını yakından etkileyen bir dava gündemde.

Eyalet Başsavcısı Letitia James, Counter-Strike 2 ve Steam’in geliştiricisi Valve Corporation’a karşı dava açtı. Gerekçe ise oyunlarda yer alan “loot box” yani kutu açma sistemi.

Dava gerekçesi ne?

Davaya göre oyuncular, belli bir miktar para ödeyerek sanal kutular açıyor ve içinden rastgele kozmetik eşyalar kazanıyor.

Çoğu ödül değersiz olsa da bazı nadir eşyalar yüzlerce hatta milyonlarca dolara satılabiliyor. Bu durumun “şans oyunu” yani kumar olduğu iddia ediliyor. Letitia James, bu sistemin özellikle gençler için bağımlılık yaratıcı ve zararlı olduğunu savunuyor.

New York başsavcısı geri ödeme istiyor

Dava sadece düzenleme talebiyle sınırlı değil. Aynı zamanda New York’taki tüm oyunculara geriye dönük para iadesi ve Valve’ın elde ettiği gelirlerin üç katı kadar ceza talep ediliyor. Tahminlere göre bu ceza 150 milyon doları aşabilir.

Eleştirmenler bu davayı, tüketiciyi korumaktan çok eyaletin gelir elde etme isteğinden kaynaklandığını söylüyor. New York hâlihazırda spor bahisleri ve kumar sektöründen milyarlarca dolar vergi topluyor olsa da Valve'ın bu hizmetinden herhangi bir gelir elde edemiyor.

Dünyanın geri kalanında durum ne?

Ülkemizde de bu konu zaman zaman gündeme gelse de herhangi bir adım atılmış değil. Bazı ülkeler ise loot box mantığına çok katı yaklaşıyor.

Belçika ve Hollanda tamamen yasakladı

Fransa ve Almanya daha şeffaf sistemler getirdi

En nihayetinde ise hiçbiri New York’un istediği kadar ağır cezalar talep etmedi. Uzmanlar bu davadan New York'un istediği sonucun çıktığı durumda diğer dijital platformlara da benzer taleplerde bulunulması mümkün.

