Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

New York, Valve'a Dava Açtı: CS2 Kutularına Yönelik Geriye Dönük Ödeme İsteniyor!

New York Eyalet Başsavcısı, Steam'in geliştiricisi Valve'a dava açtı. Başsavcı, Valve'ın oyunculara geriye dönük ödeme yapmasını ve belli başlı düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ABD’nin New York eyaletinde video oyun dünyasını yakından etkileyen bir dava gündemde.

Eyalet Başsavcısı Letitia James, Counter-Strike 2 ve Steam’in geliştiricisi Valve Corporation’a karşı dava açtı. Gerekçe ise oyunlarda yer alan “loot box” yani kutu açma sistemi.

Dava gerekçesi ne?

Davaya göre oyuncular, belli bir miktar para ödeyerek sanal kutular açıyor ve içinden rastgele kozmetik eşyalar kazanıyor.

Çoğu ödül değersiz olsa da bazı nadir eşyalar yüzlerce hatta milyonlarca dolara satılabiliyor. Bu durumun “şans oyunu” yani kumar olduğu iddia ediliyor. Letitia James, bu sistemin özellikle gençler için bağımlılık yaratıcı ve zararlı olduğunu savunuyor.

New York başsavcısı geri ödeme istiyor

Dava sadece düzenleme talebiyle sınırlı değil. Aynı zamanda New York’taki tüm oyunculara geriye dönük para iadesi ve Valve’ın elde ettiği gelirlerin üç katı kadar ceza talep ediliyor. Tahminlere göre bu ceza 150 milyon doları aşabilir.

Eleştirmenler bu davayı, tüketiciyi korumaktan çok eyaletin gelir elde etme isteğinden kaynaklandığını söylüyor. New York hâlihazırda spor bahisleri ve kumar sektöründen milyarlarca dolar vergi topluyor olsa da Valve'ın bu hizmetinden herhangi bir gelir elde edemiyor.

Dünyanın geri kalanında durum ne?

Ülkemizde de bu konu zaman zaman gündeme gelse de herhangi bir adım atılmış değil. Bazı ülkeler ise loot box mantığına çok katı yaklaşıyor.

  • Belçika ve Hollanda tamamen yasakladı
  • Fransa ve Almanya daha şeffaf sistemler getirdi

En nihayetinde ise hiçbiri New York’un istediği kadar ağır cezalar talep etmedi. Uzmanlar bu davadan New York'un istediği sonucun çıktığı durumda diğer dijital platformlara da benzer taleplerde bulunulması mümkün.

Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC'si mi Geliyor? Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC'si mi Geliyor?
Sony, Şanslı Bir Oyuncuyu PlayStation Oyunlarına Karakter Olarak Ekleyecek (Kendinize Karşı Oynayabilirsiniz) Sony, Şanslı Bir Oyuncuyu PlayStation Oyunlarına Karakter Olarak Ekleyecek (Kendinize Karşı Oynayabilirsiniz)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Oyun Yasası, TBMM Komisyonundan Geçti: İşte Kabul Edilen ve İptal Edilen Maddeler

Oyun Yasası, TBMM Komisyonundan Geçti: İşte Kabul Edilen ve İptal Edilen Maddeler

Epic Games Kesenin Ağzını Açtı: Haftalık Ücretsizlerin Yanı Sıra 2 Oyun Daha Ücretsiz Oldu!

Epic Games Kesenin Ağzını Açtı: Haftalık Ücretsizlerin Yanı Sıra 2 Oyun Daha Ücretsiz Oldu!

Steam Ana Sayfası Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Yepyeni Tasarım!

Steam Ana Sayfası Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Yepyeni Tasarım!

[3-6 Nisan] 1.600 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[3-6 Nisan] 1.600 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

670 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

670 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC'si mi Geliyor?

Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC'si mi Geliyor?

[Nisan 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Nisan 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

