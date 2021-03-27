2019 yılında tam sürüm olarak yayınlanan Green Hell, geliştiricilerin açıklamasına göre haziran ayında Sony ve Microsoft konsolları için yayınlanacak. Oyunun VR sürümününse bu yılın üçüncü çeyreğinde yayınlanması bekleniyor.

2019 yılında yayınlanan ve bugüne kadar on binlerce oyuncu tarafından olumlu yorum alan Green Hell, yakında oyuncu sayısını önemli ölçüde artıracak bir harekete imza atacak. Çıktığı yıl Twitch'in popüler oyunlarından birisi olan oyun, Xbox ve PlayStation oyuncularıyla buluşmaya hazırlanıyor. Oyunun haziran ayında konsollara çıkış yapacağı açıklandı.

Green Hell, 2018 yılında Steam üzerinde erken erişim oyunu olarak yayınlanmıştı. Rust ve The Forest gibi oyunlara benzerliğiyle dikkat çeken oyun, sizi Amazon yağmur ormanlarının ortasına atıyordu. Yiyeceksiz ve ekipmansız bir şekilde ormanda kendi hikâyenizi yazdığınız oyun, günümüzde ana olarak PC'de olmasına rağmen 1,5 milyon oyuncu sayısını aşmayı başardı.

Green Hell konsola geliyor:

Oyunun geliştiricisi olan Creepy Jar stüdyosu, haziran ayında Green Hell Console Edition ismiyle yayınlanacak oyunun Xbox One, Xbox Series X ve S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarında oynanabileceğini duyurdu. Bununla birlikte oyunun konsol sürümü için de ayrı bir fragmana yer verildi. 30 saniyelik bu kısa fragmanda oyunda karşılaşabileceğiniz ve yapabileceğiniz bazı şeyler gösterildi.

Bunun yanı sıra geliştirici stüdyo, oyunun yeni nesil konsollarda daha iyi gözükmesini sağlayacak yeni nesil güncellemesinin de planlarından birisi olduğunu söyledi. Fakat bu güncellemenin oyuna nasıl bir getirisi olacağı henüz bilinmiyor. Yine de diğer örneklere bakacak olursak oyunun çok daha iyi grafiklere, daha iyi çözünürlüğe ve daha hızlı yükleme sürelerine sahip olacağını söyleyebiliriz.

Green Hell, PC platformunun yanı sıra geçtiğimiz ekim ayında Nintendo Switch platformu için de yayınlanmıştı. Geliştirici stüdyo, oyunun PS4 ve Xbox One sürümlerini daha önce yayınlamak istese de karşılaşılan bazı zorluklardan dolayı bu sürümler ertelenmişti. Geliştiriciler, tüm bu sürümlerin yanı sıra VR oyun geliştiricisi Incuvo stüdyosu bünyesinde oyunun bir de VR sürümünü yayınlayacaklar. Bu sürümün de 2021'in üçüncü çeyreğinde yayınlanması bekleniyor.