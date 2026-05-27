The Witcher 3'ün Yeni DLC'si 'Songs of the Past' Duyuruldu

CD Projekt RED'in efsanevi rol yapma oyunu The Witcher 3: Wild Hunt için yeni bir genişleme paketi hazırladığı iddia edildi. "Songs of the Past" adıyla geleceği öne sürülen içerik, oyunun Blood and Wine'dan sonraki üçüncü büyük genişleme paketi olabilir.

2015'te çıkan The Witcher 3, Hearts of Stone ve Blood and Wine genişleme paketleriyle milyonlarca oyuncunun hafızasında yer etmişti. Uzun yıllardır oyuna yeni bir hikâye içeriği gelmeyeceği düşünülürken ortaya çıkan son bilgiler bu tabloyu değiştirebilir.

Video Games Chronicle tarafından paylaşılan habere göre CD Projekt RED'e yakın kaynaklar, The Witcher 3 için "Songs of the Past" isimli yeni bir genişleme paketinin hazırlandığını öne sürüyor.

"Songs of the Past" üçüncü büyük paket olacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre Songs of the Past, The Witcher 3 için yayımlanan üçüncü büyük hikâye genişlemesi olacak. İçeriğin geliştirme sürecinde CD Projekt RED'in yanı sıra, şu anda The Witcher remake projesi üzerinde çalışan Fool's Theory stüdyosunun da görev aldığı belirtiliyor.

Henüz resmi detaylar paylaşılmasa da paket kapsamında tamamen yeni görevler, karakterler ve hikâye içerikleri sunacağı ifade ediliyor. Bazı kaynaklar ise DLC'nin The Witcher 4 öncesinde evrene köprü görevi göreceğini iddia ediyor.

DLC, 2027 içerisinde çıkacak.

