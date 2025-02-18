Elon Musk liderliğindeki xAI, yeni yapay zekâ modeli Grok 3'ü resmen tanıttı. Model, çok önemli iyileştirmelerle geliyor ve üretken yapay zekâ alanında iddialı olacağa benziyor.

xAI ismini verdiği şirketle OpenAI gibi firmalara rakip olmaya çalışan Elon Musk, bugün X’te kullandığımız yapay zekâ modeli Grok’un yeni versiyonu Grok 3’ü resmen tanıttı. xAI’ın yeni amiral gemisi modeli, geçtiğimiz dakikalarda platformdan Musk’ın da katıldığı bir canlı yayınla resmen duyuruldu.

Musk’ın “dünyanın en akıllı yapay zekâsı” dediği Grok 3 modeli, önceki nesle kıyasla birçok özellikle geliyor. Hatta bazı konularda Google ve OpenAI’ın yapay zekâ modellerinin bile önüne geçiyor.

Musk’a göre Grok 3, Gemini, GPT-4o, DeepSeek gibi modelleri performans testlerinde geride bıraktı

Aylardır geliştirilen Grok 3 modeli, ABD’nin Memphis şehridne bulunan 200 bin civarında CPU içeren devasa bir veri merkezinde eğitiliyormuş. Musk, Grok 3’ün, öncekinden 10 kat daha fazla işlem gücü olduğunu eklemiş.

Grok 3’ün tek bir modelden ziyade bir model ailesi olduğunu eklemeden geçmemek gerekiyor. Ona, daha küçük bir versiyon olan Grok 3 mini eşlik edecek. Bu model, sorulara daha hızlı yanıt verme gibi farklılıklara sahip olacak.

Etkinlikte Grok’un performansına dair de açıklama yapıldı. Şirketin aktardığına göre Grok 3, benchmark testlerinde OpenAI’In GPT-4o, Google’ın Gemini, DeepSeek’in R1 modellerini geride bırakmayı başardı. Karşılaştırmada; fizik problemleri, matematik soruları, kodlama gibi işlevler test edildi.

Mantık yürütme ve Google gibi arama yetenekleri kazandı

Son zamanlarda yavaş yavaş mantık yürütebilen yapay zekâ modellerinin artış gösterdiğini görmüştük. Artık Grok da yeni nesliyle onlardan biri olacak. Hem normal hem de mini modelin mantık yürüten versiyonlarını göreceğiz. Bu özellik, tıpkı OpenAI’ın o1 modelleri gibi modelin problemleri derinlemesine düşünmesini, kendini teyit etmesini ve çözümler sunmasını sağlayacak.

xAI’ın iddiasına göre Grok 3 Reasoning, o3 mini’yi performans testlerinde geçmeyi başarmış. Aynı zamanda burada da Gemini ve Deepseek modelleri geride bırakılmış.

Bu modellerin, Grok uygulamasından erişilebileceği söyleniyor. Ayrıca DeepSearch isimli OpenAI’ın arama aracına benzeyen işleve sahip bir mod da olacak. Bu mod, interneti ve X’i tarayip bilgi toplayarak kullanıcıya yanıt verecek.

Sesli mod ve SuperGrok isimli abonelik duyuruldu

Bunlar dışında şirket, Grok’a birkaç hafta içinde çok beklenen sesli modun ekleneceğini de açıkladı. Artık ChatGPT gibi bu modelle de sesli sohbetler edebileceksiniz.

Grok’a özel olarak SuperGrok isimli yepyeni bir abonelik de geleceği aktarılmış. Grok mobil uygulamasından ve web sitesinden ulaşılabilecek olan bu abonelik, aylık 30 dolara satılacak ve mantık yürütme, DeepSearch, sınırsız görsel üretme gibi ücretsize kıyasla daha gelişmiş özellikler sunacak.

Grok 3 modelinin önümüzdeki hafta itibarıyla X Premium+ aboneleri için kullanıma sunulacağını ekleyelim. Ücretsiz kullanıcıların erişip erişemeyeceği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.