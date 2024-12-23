xAI, şimdiye kadar sadece X kullanıcılarına özel olan sohbet botu Grok'un kendine özel uygulamasını çıkarmayı planlıyor. iOS'te testler şimdiden başladı.

Hız kesmeden yapay zekâ çılgınlığına katılanlardan biri de Elon Musk yönetmindeki X’ti. Platform, “Grok” ismi verilen yapay zekâ aracını kullanıcılarına sunuyordu. Yakın zamanda herkes için ücretsiz olmaya başlayan bu araç, sorularınızı yanıtlamaktan görsel oluşturmaya kadar birçok işlevi yerine getirebiliyordu.

Grok, şimdiye kadar hep X uygulaması üzerinden kullanılabilmişti. Yani kendine özel bir uygulaması yoktu. Bugün gelen bilgiler, yakında bunun değişeceğini gösterdi.

Grok’un kendi uygulaması geliyor

Grok’un arkasındaki yine Elon Musk yönetimindeki yapay zekâ şirketi xAI, sohbet botunun kendi uygulamasını test etmeye başladı. Bu uygulamanın iOS’te test edildiği gelen bilgiler arasında. Şimdilik Avustralya başta olmak üzere birkaç ülkede deneniyormuş. Android tarafından ise bir bilgi yok. Bu yüzden ilk olarak iOS’e geleceğini tahmin edebiliriz.

Uygulama, Grok’un yeteneklerine hızlıca ulaşmanızı sağlıyor. Web’den ve X’ten gerçek zamanlı veri toplama, soru yanıtlama, paragrafları özetleme, sizin için metin yazma gibi tüm işlevlerine bu uygulamadan erişmek mümkün olacak.

Mobil uygulama dışında xAI’ın Grok’a özel “grok.com” isimli bir internet sitesi hazırladığını da eklemek gerek. Kısacası şirket, sadece X’e bağlı olmasını değil, tıpkı ChatGPT gibi herkesin erişebileceği bir sohbet botu olmasını istiyor diyebiliriz. Ne kadar başarılı olacağı merak konusu. Uygulamanın ve sitenin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.