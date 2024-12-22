Elon Musk, X'in Grok yapay zekâ modeline "Grok Enhance" isimli bir özellik ekleneceğini açıkladı. Bu özellik, paylaşım yaparken kullanıcıların dil bilgisi ve yazım hatası yapmasını engelleyecek.

Elon Musk yönetimindeki X de yapay zekâ konusunda adım atan platformlar arasındaydı. Öyle ki şirket, “Grok” isimli aracını tüm kullanıcılarına sunuyordu. Bu araç, sorularınızı yanıtlamaktan görsel oluşturmaya kadar birçok yeteneğe sahipti.

Şimdi ise Elon Musk, Grok’a gelecek bir yenilik daha duyurdu. Yakında Grok sayesinde platformda yazım hatası yapmak tarihe karışacak.

“Grok Enhance” isimli dil bilgisi ve yazım hatalarını düzeltebilen gelişmiş bir araç geliyor

Musk’ın yaptığı açıklamaya göre yakında “Grok Enhance” ismi verilen yepyeni bir aracın yapay zekâ modeline eklendiğini göreceğiz. Bu araç, kullanıcılara gönderi paylaşırken yardımcı olmayı amaçlayacak.

Milyarder girişimicnin aktardığına göre Grok Enhance ile birlikte gönderi paylaşımlarında dil bilgisi ve yazım hatalarının önüne geçilecek. Ayrıca gönderilere ek bilgiler ve argümanlar eklemek de mümkün hâle gelecek. Böylece hataları minimuma indirerek gönderi paylaşmanız mümkün olacak.

X’te sık sık hatalı gönderiler görüyoruz. Bu tarz bir özellik, gerçekten platform ve kullanıcılar için yararlı olabilir. Ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok. Ayrıca herkese mi yoksa sadece ücreti abonelere mi sunulacağı da belirsiz.