GTA 3, Vice City ve San Andreas'a Işın İzleme Teknolojisi

GTA hayranları, serinin ikonik oyunlarından GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas'a ışın izleme teknolojisi ekledi. Yapılan çalışmalar, her üç oyuna da benzersiz bir hava kattı. Yeni nesil konsol ve bilgisayarlar, ışın izleme teknolojili GTA oyunlarını işte bunlar gibi gösterebilir.

Video oyun tutkunları, son birkaç yıldır yepyeni bir görüntü teknolojisiyle tanıştı. "Işın izleme" olarak bilinen bu teknoloji, oyunlardaki görüntünün gölge ve yansımalar aracılığıyla çok daha gerçekçi bir şekilde görünmesini sağlıyor. Büyük bir fark yaratan bu teknoloji yeni nesil oyun konsollarında da karşımıza çıkarken, geliştiriciler de üzerinde çalıştıkları oyunları bu teknolojiyle destekler hale getirmeye çalışıyorlar.

Aslına bakacak olursak ışın izleme teknolojisi, sadece geliştiricilerin üzerinde durduğu bir yenilik değil. Bazı oyunların hayranları da yaptıkları işlemlerle, bugün çoktan unutulmuş oyunlara ışın izleme desteği getirebiliyorlar. Bunun son örneğini şimdi, sektörün köklü isimlerinden Rockstar Games'in ikonik oyunlarından GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ta yapılmış olarak görüyoruz.

İşte GTA 3'e uygulanan ışın izleme teknolojisinin, oyun grafiklerine katkısı

2001 yılında piyasaya sürülen GTA 3, serinin ilk üç boyutlu grafiklere sahip olan oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Günün standartlarında geliştirilen oyun, 32 MB Direct3D destekli ekran kartlarıyla çalışabiliyordu. Oyun, pek çoğumuzun hafızasına kazınırken bazı hayranlar, 19 yaşında olan GTA 3'e yepyeni bir teknoloji eklemeyi başardılar. Yukarıdaki görüntüyü oyunun orijinaliyle kıyasladığınızda, aradaki farkı çok net bir şekilde görebilirsiniz.

GTA Vice City'nin Malibu Club'ı, eski halinden çok daha farklı

Bugün orta yaşına merdiven dayamış her oyunsever, bir dönemin efsanesi Tommy Vercetti ile bu mekana onlarca kez girmiştir. Kimi zaman katliam yaptığımız kimi zaman hasılat topladığımız bu mekan da yeni nesil teknolojilerden nasibini almış durumda. Işın izleme teknolojisiyle yeniden hayat verilen Malibu Club, orijinal versiyona kıyasla artık çok daha canlı.

GTA San Andreas'taki ışın izleme teknolojisi, o yılları unutturacak türden

GTA San Andreas, 2004 yılında PlayStation 2 için piyasaya sürülmüştü. Elbette o yıllarda, ışın izleme teknolojisinin hayali bile kurulmuyordu. Ancak oyunun sıkı hayranları, bu efsaneyi de ışın izleme teknolojisinden mahrum bırakmadılar. Yapılan çalışmaların oyuna yeni bir hava kattığını rahatlıkla söyleyebiliriz.