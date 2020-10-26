Işın İzleme (Ray Tracing) Teknolojisine Sahip Ekran Kartları

Işın İzleme Teknolojisi’nin oyun dünyasına RTX serisiyle giriş yapmasıyla birlikte NVIDIA, üretmekte olduğu yeni grafik kartlarında bu teknolojiyi dahil ederken Nisan 2019’da radikâl bir karar almıştı. Yalnızca RTX serisinde yer alan Işın İzleme Teknolojisi, bir güncelleme ile GTX 10 serisi grafik kartlarına da entegre edildi.

Teknoloji devi NVIDIA’nın 2018’de Işın İzleme’yi (Ray Tracing) duyurmasıyla birlikte oyun dünyası daha da hareketli bir duruma geldi. İlk bakışta yalnızca yeni nesil grafik kartlarında bulunması ve bu kartların yüksek fiyatlardan satışta olması, Işın İzleme Teknolojisi’nin bir pazarlama stratejisi gibi görünmesine yol açtı.

Işın İzleme Teknolojisi, en basit şekliyle oyunlarda ve uygulamalarda aydınlatmayı üst seviyeye geliştiren bir teknoloji olarak tanımlanabilir. Uygulama ya da oyundaki bir sahnede yer alan objelerin yapay zeka yardımıyla gerçeğe son derece yakın yansımalar yaratmasıyla gündeme gelen Işın İzleme, NVIDIA’nın Nisan 2019’da attığı adımla yeni nesil kartların da dışına çıkan bir teknoloji haline geldi.

Işın İzleme teknolojisine sahip ekran kartları:

Güncelleme alanlar: GeForce GTX 1060 GeForce GTX 1660 GeForce GTX 1660 Ti GeForce GTX 1070 GeForce GTX 1070 Ti GeForce GTX 1080 GeForce GTX 1080 Ti Titan X (2016) Titan Xp (2017)

Fabrika çıkışlı olanlar: GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2060 Super GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2070 Super GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2080 Super GeForce RTX 2080 Ti



GeForce RTX 2080 Ti

NVIDIA Turing GPU mimarisini kullanan ekran kartlarından biri olan RTX 2080 Ti, günümüzün en pahalı ve en güçlü ekran kartlarından biri. GDDR6 yapısında 11 GB bellek bulunduran kart, Işın İzleme Teknolojisi için en donanımlı ekran kartlarından biri.

GeForce RTX 2080 Super

Aynı RTX 2080 Ti’da olduğu gibi NVIDIA Turing’den güç alan RTX 2080 Super, NVIDIA Pascal ekran kartlarına kıyasla 6 kat daha performanslı çalışıyor.

GeForce RTX 2080

8 GB belleğiyle 1800 MHz hız vadeden RTX 2080, RTX serisinin ilk devlerinden biri. Soğutma konusunda da yük altında çalışmaya son derece uygun olan kart, uzun yıllar boyunca güncel sistemlerin başrol oyuncusu olabilecek durumda.

GeForce RTX 2070 Super

Turing altyapısının hakkını 1605 MHz standart bellek hızıyla veren RTX 2070 Super, mimari ve altyapı konusunda RTX 2080’lerden pek de farklı değil. 2080 serisine göre bellek hızı ve bellek kapasitesi olarak bir kademe aşağıda kalan kartın performans konusunda yeterli olduğuna hiç şüphe yok.

GeForce RTX 2070

RTX serisine geçiş yapmak isteyen kullanıcıların fiyat-performans kıyaslamasına ilk aldıkları ürünlerden biri ise RTX 2070. RTX 2060’dan daha performanslı ve RTX 2080’den daha ucuz olmasından dolayı tam bir ara seçim durumunda olan RTX 2070, yeni nesil oyunlar için istenilen her şeyi verebilecek bir kart.

GeForce RTX 2060 Super

RTX serisinin kardeş üyesi olan RTX 2060’ın güçlendirilmiş versiyonu olan RTX 2060 Super, RTX 2060’ın 1365 MHz hıza sahip olan belleklerinin 1470 MHz’e çıkarılmış versiyonlarını bizlere sunuyor.

GeForce RTX 2060

Işın İzleme Teknolojisi’ni fabrikadan çıkarken içinde bulunduran en ucuz grafik kartı olan RTX 2060, fiyat-performans konusunun en uygun üyelerinden biri. GTX 10 serisinden RTX serisine geçiş yapanların ilk seçeneklerinden biri olabilecek kart, Işın İzleme Teknolojisi’nin tadını çıkarmak isteyenler için gayet yeterli.

Titan Xp (2017)

Satışa çıktığı dönemde VR teknolojisinin deneyimlenebileceği en güçlü grafik kartlarından biri olan Titan Xp, RTX serisinin çıkış yapmasıyla birlikte tercih listelerinin alt sıralarına geriledi. 1582 MHz bellek hızına sahip olan kartın GDDR5X belleğinin kapasitesi ise 12 GB.

Titan X (2016)

Pascal mimarisinin en güçlü kartlarından biri olan Titan X, Titan Xp modeliyle aynı bellek yapısını kullanıyor. 3584 CUDA çekirdeği bulunduran Titan X’in de aynı Xp modeli gibi tercih listelerinde aşağıya indiğini söyleyebiliriz.

GeForce GTX 1080 Ti

GTX 10 serisinin son ve en güçlü ekran kartı olan GTX 1080 Ti, RTX serisi piyasaya çıkmış olsa da hâlâ tercih edilmekte olan yeterli bir ekran kartı. GTX 1080 Ti’ın Nisan 2019’da NVIDIA’nın yayımladığı güncelleme ile Işın İzleme desteği alan kartlardan biri olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

GeForce GTX 1080

8 GB’lık GDDR5X bellek yapısına sahip olan GTX 1080, bu belleğiyle 1607 MHz’lik bir standart hız sunuyor. Belleğin OC yapılmış versiyonunda ise bu hız 1733 MHz’e çıkıyor.

GeForce GTX 1070 Ti

Normal GTX 1070’te 1920 CUDA çekirdeği bulunurken içerisinde 2432 CUDA çekirdeği bulunduran GTX 1070 Ti, GTX 1080’de olduğu gibi 8 GB’lık GDDR5X bellekle karşımıza çıkıyor.

GeForce GTX 1070

GTX 10 serisi çıkış yaptığında fiyat-performans açısından en gözde ekran kartlarından biri olan GTX 1070, 1506 MHz’lik standart bellek hızına sahip. Nisan 2019’da diğer GTX 10 serisi ekran kartlarıyla birlikte Işın İzleme desteği alan GTX 1070, 2016’da satışa sunulmuştu.

GeForce GTX 1660 Ti

6 GB bellek kapasitesiyle standart GTX 1660’tan farklı görünmeyen GTX 1660 Ti’ın farkı bellek bant genişliği alanında ortaya çıkıyor. GTX 1660’ın bellek bant genişliği 192 GB/saniye iken GTX 1660 Ti’ın bellek bant genişliği 288 GB/saniye.

GeForce GTX 1660

GTX 10 serisinin yeni nesil versiyonlarından biri olan GTX 1660, fiyat-performans ve Işın İzleme konularında ele alınınca gayet tercih edilebilir bir ekran kartı olarak karşımıza çıkıyor. GTX 1660’ın CUDA çekirdek sayısı ise 1408.

GeForce GTX 1060

GTX 10 serisinin giriş donanımlarından biri olan GTX 1060, iki farklı versiyonlar satışa sunuldu. 3 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı bellek kapasitesiyle satışa sunulan GTX 1060’ın iki versiyonu da 1708 MHz bellek hızına sahip.