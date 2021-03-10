GTA 5'in PlayStation 5'e Geleceği Tarih Açığa Çıktı

Rockstar Games'in gönderdiği bir e-posta, Future of Gaming etkinliği kapsamında duyurulan GTA 5'in özel PS5 sürümünün ne zaman çıkacağını ortaya koyuyor. Söz konusu e-postaya göre PS5 sahipleri, gelişmiş grafiklere sahip olacak GTA 5'le yılın ikinci yarısında tanışacaklar.

Sony'nin PlayStation 5 için gerçekleştirdiği Future of Gaming etkinliğinde sahne alan Rockstar Games, 2013 yılında piyasaya sürülen ve bugün bile deli gibi oynanan GTA 5'in PlayStation 5'e geleceğini açıklamıştı. Bu özel sürüm, daha gelişmiş grafiklere sahip olacak ve oyunculara yeni nesil konsolda, yepyeni bir deneyim yaşatacaktı. Şimdiyse GTA 5'in PlayStation 5'e geleceği tarih açığa çıkmış durumda.

GTA 5'in PlayStation 5 özel sürümüyle ilgili bilgiler, Rockstar Games'in gönderdiği bir e-posta aracılığıyla gün yüzüne çıktı. Şirket aslında, gönderdiği bu e-postada yeni nesil konsolda oynanacak GTA 5 ile ilgili düzenleyeceği bir kampanyadan bahsediyordu. Ancak bu kampanyayla ilgili hususlar, özel sürümün ne zaman yayınlanacağını da ortaya çıkarmış oldu.

GTA 5'in PlayStation 5 sürümü, 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürülecek

Rockstar Games'in gönderdiği e-postada yer alan bilgilere göre GTA 5, 2021'in ikinci yarısında PlayStation 5'e gelecek. Şirket, 1 Nisan 2021 itibarıyla da bu özel sürüm için bir kampanya başlatacak. Bu kampanyaya göre Playstation Plus aboneleri, aylık 1 milyon dolar oyun parası kazanacakları ve özel eşyalara sahip olabilecekleri avantajlar yakalayacaklar. Kampanya, PlayStation 5'in PlayStation 5 sürümü yayınlanana dek devam edecek.

Rockstar Games'in gönderdiği e-posta, GTA 5 özel sürümünün çıkış tarihini ay ve gün olarak açıklamıyor. Ancak bu e-postayla birlikte oyunun çıkışı için hala 3 aydan daha fazla süre olduğu ortaya koyuluyor. Ayrıca bu e-posta, Rockstar Games'in yakın bir gelecekte GTA 5'in yeni sürümüyle ilgili ilk büyük fragmanı yayınlayabileceği anlamına geliyor. Böylesi bir tanıtım videonun paylaşılması, oyunun neler sunabileceğinin anlaşılabilmesini sağlayacak.