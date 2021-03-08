Take-Two CEO'sundan GTA 6 ile İlgili Resmi Açıklama

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, yaklaşmakta olduğuna inanılan GTA 6 ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Katıldığı bir konferansta kendisine yöneltilen "GTA 6 ne zaman çıkacak?" sorusunu yanıtlayan CEO, GTA 6'yı bekleyen oyuncuları ikiye böldü.

Video oyun tutkunlarının bir yıldan daha uzun bir süredir büyük bir heyecanla bekledikleri GTA 6 ile ilgili dikkat çekici ve resmi bir gelişme yaşandı. Rockstar Games'in çatı şirketi olan Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick'in imza attığı bu gelişme, oyunseverleri de ikiye böldü.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, geçtiğimiz günlerde bir konferans gerçekleştirdi. Bu konferansa katılan isimlerden bir tanesi de Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick'ti. Konferansta moderatörlük yapan Brian Nowak'ın GTA 6 ile ilgili sorduğu net bir soruyu cevaplayan Zelnick, GTA 6 ile ilgili resmi bir açıklama yapmış oldu. Ancak bu açıklama, ne yazık ki istediğimiz türden bir şey değil.

Soru çok net: GTA 6 ne zaman yayınlanacak?

Nowak, GTA 6 ile ilgili tonla iddia olduğunu, bunların herkes tarafından bilindiğini ve oyuncuların artık bir gelişme beklediğini söyleyerek, GTA 6'nın çıkış tarihini sordu. Verdiği cevaptan bu soruyu beklediğini anlayabildiğimiz Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, Rockstar'ın bu konuyla ilgili şu ana dek bir açıklama yapmadığını, duyurunun da bizzat Rockstar Games tarafından yapılacağını söyledi. Zelnick, bu açıklamayla topu Rockstar Games'e atarak, aradan çekilmiş oldu.

Strauss Zelnick tarafından yapılan açıklamalar, GTA 6'yı bekleyen hayranları ikiye böldü. Bazı oyuncular, yapılan bu açıklamayı GTA 6'nın çıkışına hala çok uzun bir süre olduğu şeklinde yorumlarken, diğer oyunculara göre ise oyuna çok yaklaşmış durumdayız ve Zelnick, aslında lansman yakın olduğu için böyle bir açıklama yapma gereksinimi hissetti. Hangi yaklaşımın doğru olduğunu bilmek pek de mümkün değil ancak Zelnick, yaptığı bu açıklamayla en azından GTA 6'nın varlığını doğrulamış oldu. Üstelik şirket, oyuncuların büyük bir beklenti içine girdiklerini ve sabırlarının sınandığının da farkında...