[Mayıs 2026] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 3 Oyun PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Bu yılın Mayıs ayında PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz bir şekilde şahsi kütüphanesine ekleyebileceği oyunlar resmî olarak açıklandı.
Mayıs ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette EA SPORTS FC 26. Futbol severlerin muhakkak kütüphanelerine eklemelerini tavsiye ediyoruz.
PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|EA SPORTS FC 26
|PS4, PS5
|2.899,99 TL
|Wuchang: Fallen Feathers
|PS5
|2.149 TL
|Nine Sols
|PS4, PS5
|1.015 TL
Listede yer alan oyunların tamamını 5 Mayıs'tan itibaren PlayStation Plus abonesiyseniz şahsi PlayStation hesabınızın kütüphanesine ekleyebilirsiniz. PlayStation Plus aboneliğiniz sürdüğünüz müddetçe ömür boyu bu oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.