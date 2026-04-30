[Mayıs 2026] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 3 Oyun PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz

Sony'nin Mayıs ayında PlayStation Plus aboneleri için sunacağı ücretsiz oyunlar açıklandı. Bu oyunları kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Barış Bulut

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Bu yılın Mayıs ayında PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz bir şekilde şahsi kütüphanesine ekleyebileceği oyunlar resmî olarak açıklandı.

Mayıs ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette EA SPORTS FC 26. Futbol severlerin muhakkak kütüphanelerine eklemelerini tavsiye ediyoruz.

PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı
EA SPORTS FC 26 PS4, PS5 2.899,99 TL
Wuchang: Fallen Feathers PS5 2.149 TL
Nine Sols PS4, PS5 1.015 TL

Listede yer alan oyunların tamamını 5 Mayıs'tan itibaren PlayStation Plus abonesiyseniz şahsi PlayStation hesabınızın kütüphanesine ekleyebilirsiniz. PlayStation Plus aboneliğiniz sürdüğünüz müddetçe ömür boyu bu oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

PlayStation Plus aboneliklerinin detayları için:

Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları

