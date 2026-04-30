PlayStation Oyunlarında 30 Günlük Kontrol Konusuna Sony'den Açıklama Geldi: Endişelenmeli miyiz?

Sony, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme gelen PlayStation oyunlarının her 30 günde bir internet bağlantısı istemesi konusuyla ilgili açıklama yaptı.

PlayStation kullanıcılarının son günlerde gündemini meşgul eden dijital oyunlarda ortaya çıkan yeni bir “30 günlük kontrol” meselesine Sony'den açıklama geldi.

Bilmeyenler için PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarının bir kısmı, özellikle Mart 2026 sonrası satın alınan dijital oyunlarda yeni bir sistem fark etti. Buna göre oyunlar, yaklaşık 30 gün içinde bir kez internete bağlanılmasını gerektiren bir lisans kontrolü içeriyordu.

Her 30 günde bir internete bağlanma gereksinimi

Bu süre dolarsa ve cihaz internete bağlanmazsa, oyuncular geçici olarak oyunlarına erişim kaybedebiliyor. İlginç olan ise bu sayacın PS5’te doğrudan görünmemesi, yani arka planda sessizce işliyor.

Konunun bir süredir Denuvo kaynaklı yeni bir koruma olduğu düşünülüyordu ve Sony nihayet sessizliğini bozdu.

Sony endişelenecek bir durum olmadığını söyledi

Sony'ye göre ortada teknik bir değişiklik yok. Oyuncular oyunlarına normal şekilde erişmeye devam edecek. Sadece ilk aşamada tek seferlik bir internet bağlantısı gerekecek ve bu doğrulama yapıldıktan sonra tekrar kontrol istenmeyecek.

Yani pratikte çoğu oyuncu için herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

