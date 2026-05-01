Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Galaxy S27 Ultra ile birlikte Samsung kamera stratejisini değiştirebilir. İddialara göre yıllardır kullanılan 3x telefoto lens kaldırılacak.

Deniz Şen

Samsung’un henüz tanıtılmamış Galaxy S27 Ultra modeliyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Gelen bilgilere göre şirket, uzun yıllardır kullandığı 3x optik zoom sunan telefoto kamerayı yeni modelde kaldırmayı planlıyor.

Bu değişikliğin arkasında ise yeni nesil 200 megapiksel ana sensör yer alıyor. İddialara göre Samsung, yüksek çözünürlüklü bu sensör sayesinde 3x yakınlaştırmayı ayrı bir lens yerine ana kamera üzerinden sunmayı hedefliyor.

İçerikten Görseller

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir
28
32

3x telefoto yerine sensör içi zoom

28

Samsung’un yeni yaklaşımı, 'sensor crop' olarak bilinen teknolojiye dayanıyor. Yüksek çözünürlüklü ana kamera, görüntünün merkezini kırparak optik kaliteye yakın bir zoom sunabiliyor. Bu sayede ekstra bir telefoto lens kullanmadan aynı seviyeye yakın sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

Kamera düzeni sadeleşebilir

32

Galaxy S21 Ultra’dan bu yana çift telefoto lens kullanan Samsung, bu kararla kamera dizilimini daha sade hale getirebilir. Ayrıca bu değişiklik, cihaz içinde farklı bileşenler için daha fazla alan açılmasını da sağlayabilir.

Tüm bu bilgiler henüz resmi değil ve sızıntılara dayanıyor. Galaxy S27 serisinin 2027’nin başlarında tanıtılması ve kısa süre içinde satışa sunulması bekleniyor.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Akıllı Telefon Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com