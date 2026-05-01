Galaxy S27 Ultra ile birlikte Samsung kamera stratejisini değiştirebilir. İddialara göre yıllardır kullanılan 3x telefoto lens kaldırılacak.

Samsung’un henüz tanıtılmamış Galaxy S27 Ultra modeliyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Gelen bilgilere göre şirket, uzun yıllardır kullandığı 3x optik zoom sunan telefoto kamerayı yeni modelde kaldırmayı planlıyor.

Bu değişikliğin arkasında ise yeni nesil 200 megapiksel ana sensör yer alıyor. İddialara göre Samsung, yüksek çözünürlüklü bu sensör sayesinde 3x yakınlaştırmayı ayrı bir lens yerine ana kamera üzerinden sunmayı hedefliyor.

3x telefoto yerine sensör içi zoom

Samsung’un yeni yaklaşımı, 'sensor crop' olarak bilinen teknolojiye dayanıyor. Yüksek çözünürlüklü ana kamera, görüntünün merkezini kırparak optik kaliteye yakın bir zoom sunabiliyor. Bu sayede ekstra bir telefoto lens kullanmadan aynı seviyeye yakın sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

Kamera düzeni sadeleşebilir

Galaxy S21 Ultra’dan bu yana çift telefoto lens kullanan Samsung, bu kararla kamera dizilimini daha sade hale getirebilir. Ayrıca bu değişiklik, cihaz içinde farklı bileşenler için daha fazla alan açılmasını da sağlayabilir.

Tüm bu bilgiler henüz resmi değil ve sızıntılara dayanıyor. Galaxy S27 serisinin 2027’nin başlarında tanıtılması ve kısa süre içinde satışa sunulması bekleniyor.