GTA 6 Fragmanı ile İlgili Dikkat Çeken İddia

Reddit üzerinde ortaya atılan bir iddia, Rockstar Games'in rapçi Young Dolph ile bir anlaşma yaptığını ve "Blac Loccs" olarak isimlendirilen bir şarkının haklarını aldığını ortaya koyuyor. İddialara göre bu şarkı, GTA 6'nın fragmanında kullanılacak.

Rockstar Games, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü GTA oyunlarının arasında hep benzer zaman aralıkları bırakmıştı. Hal böyle olunca da oyunseverler, GTA 6'nın çıkmak üzere olduğunu düşünmeye başladılar.

GTA 5 hala peynir ekmek gibi satıyor ancak GTA 6'nın duyurulmaması için de herhangi bir neden yok. Hatta Gta 5'in 7 yaşında bir oyun olduğunu düşünürsek, GTA 6'nın ortaya çıkması için doğru zamanın çoktan geldiğini söyleyebiliriz.

GTA 6 ile ilgili yeni iddialar, dünyanın en büyük internet topluluklarından bir tanesi olan Reddit'te ortaya çıktı. "Lissenhereyadonkey" isimli bir kullanıcı, video oyun sektörü ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını, GTA 6'nın oyun içi detaylarına dair hiçbir şey bilmediğini ancak müzik endüstrisinde güvendiği tanıdıkları olduğunu söylüyor.

Lissenhereyadonkey, söz konusu kaynaklarından aldığı bilgi dahilinde Rockstar Games'in rapçi Young Dolph ile bir anlaşma imzaladığını söylüyor. İddialara göre bu anlaşma kapsamında Rockstar Games, Dolph'un "Blac Loccs" isimli bir şarkısının haklarını satın almış. Lissenhereyadonkey, bu anlaşmanın GTA 6 ile bir ilgisi olabileceğini iddia ediyor.

Lissenhereyadonkey'in iddialarının somut bir kanıta sahip olduğunu düşünürsek gerçek olma ihtimali bulunduğunu söyleyebiliriz. Zira aşağıdaki bağlantı üzerinden dinleyebileceğiniz gibi Young Dolph'un Blac Loccs adlı şarkısı, Rockstar Games'in GTA serisinde kullandığı şarkılara bir hayli benziyor.

GTA 6 fragmanına ait olduğu iddia edilen Young Dolph'un Blac Loccs şarkısı