Profesyonel FIFA oyuncusu ve YouTuber Kurt 'Kurt0411' Fenech, canlı yayınlar sırasında ve sosyal medya paylaşımlarında topluluktaki diğer oyuncuları tehdit ettiği için Electronic Arts tarafından banladı. Kurt0411, sadece FIFA turnuvalarından değil tüm EA hizmetlerine veda etti.

Popüler FIFA oyuncusu Kurt Fenech ya da bilinen ismiyle Kurt0411 ile Electronic Arts arasında uzun zamandır sorun yaşanıyor. Canlı yayınlar sırasında ve sosyal medyada şirkete karşı sürekli küfür eden ve topluluktaki diğer oyunculara tehditler savuran Fenech, Kasım 2019'da FIFA turnuvalarından banlanmıştı. Bu karardan kısa süre sonra, FIFA topluluk yönetiminin sosyal medya hesapları, Fenech taraftarları tarafından hacklenmişti.

Geçtiğimiz yıl konuya ilişkin bir video paylaşan FIFA oyuncusu, "Video oyunları oynayan herkes rakiplerine küfür etmiştir. Bilhassa FIFA’da. Fark şu ki, önümde canlı yayın yapan bir kamera var. Bu bir şeyleri değiştiriyor mu? Hayır. Umurumda değil. Neden önümde bir kamera olduğu için söylediklerimi değiştirmek zorundayım?” sözleri ile ile aslında yaptıklarından pişman olmadığını ifade etmişti.

Aradan geçen zamanda topluluktaki diğer oyunculara tehditler savuran videolar çekmeye devam eden Fenech, en sonunda Electronic Arts tarafından tamamen banlandı. Amerikalı video oyun devinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun sadece FIFA turnuvalarından değil, tüm EA oyunlarından ve hizmetlerinden banlandığı belirtildi.

Electronic Arts'ın paylaşımı

Fenech’in uzun zamandır EA çalışanları ve oyuncular hakkında sosyal medyada küfür ve tehdit içeren mesajlar ve videolar yayınladığını ifade eden Electronic Arts, söz konusu eylemlerin bireysel saldırılara yol açtığını ve hizmet şartlarını ihlal ettiğini söyledi. Topluluğun sağlıklı ve güvenli olması için oyuncuların uyması gereken kurallar olduğuna vurgu yapan Amerikalı şirket, tehdit ve taciz içeren davranışlara karşı sıfır tolerans gösterildiğini ifade etti.

Yasak kararının ardından kişisel Twitter hesabından bir açıklama yapan Fenech, yasağın aslında davranışından değil, oyundaki hakimiyetinden kaynaklandığını iddia etti. “Günün sonunda söylememem gereken bir şey söylemedim. Onları yeneceğim için turnuvalarında yarışmamı istemiyorlardı. Şimdi oyunlarının ikinci en büyük yayıncısıyım ve ‘altın çocuklarını’ geçeceğimden korkuyorlar” diyen Fenech, konunun aslında göründüğünden daha derin olduğunu iddia ediyor. Kısacası Fenech, davranışarını düzeltmediği sürece FIFA dahil hiçbir EA turnuvasına katılamayacakmış gibi görünüyor.

Fenech'in EA'ye ağır hakaretlerde bulunduğu video