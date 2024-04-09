Rockstar'da çalışan bir tasarımcı, Xbox Series S'in geliştiricileri çok zorladığını belirtti. Ayrıca bedava verseler bile bu konsolla oyun oynamayacağını ekledi.

Son yılların en çok beklenen oyunu GTA 6, aralık ayında yayımlanan bir fragmanla resmen tanıtılmıştı. Vice City’e geri döneceğimiz yapımın henüz kesin çıkış tarihi belli olmasa da Xbox Series X/S ve PlayStation 5’e geleceği ifade edilmişti.

Ancak Rockstar’da çalışan ve bu oyunda görev alan bir tasarımcı, ülkemizde de çok popüler bir konsol olan Xbox Series S'in tüm dünyadaki sahiplerini kızdıracak bir açıklama yaptı.

“Bedava verseler bile Xbox Series S’te oynamam”

GTAForums üzerinden bir kullanıcı tarafından fark edilen ve birkaç ay önce yapılan bu açıklama Hailin Su’ya ait. Su’ya GTA 6’nın Xbox Series S’te 30 FPS’te çalışıp çalışmayacağı soruldu. Geliştirici ise soruya pek iyi çalışmayabileceğini işaret eden ve Series S’in optimizasyon konusunda geliştiricileri çok zorladığını gösteren bir yanıt verdi. Ayrıca bedava verseler bile bu konsolu kullanmayacağını ekledi:

“Kendi fikrimi belirtmek gerekirse herhangi bir şahese, hatta düşük kaliteli bir oyun bile Xbox Series S için büyük zorluk oluşturuyor. Ben bu şeyle asla oynamam. Bedava olsa bile.”

Tabii ki bu açıklama GTA 6 Xbox Series S’te düzgün çalışmayacak anlamına gelmiyor. Şu anda hâlâ geliştirme aşamasında olan Rockstar, yapımın her platformda yeterli şekilde oynanmasını sağlayacaktır. Ancak Xbox Series S hakkında böyle şikâyetleri ilk kez duymuyoruz.

Daha önce birçok geliştirici, Xbox Series S hakkında şikâyetlerini dile getirmişti. Bilindiği üzere Series S, Series X’in daha düşük seviyede özelliklere ve donanıma sahip uygun fiyatlı versiyonu. Şu anda yeni nesil konsolların en ucuzu konumunda. İşte bu durum da optimizasyon sorunları oluşmasına neden oluyor ve geliştiricilerin yapabileceklerini sınırlıyor. GTA 6’nın PS5’te bile tam performans gösteremeyebileceği söylenirken Xbox Series S’te nasıl olacağını bekleyip göreceğiz.

GTA 6 fragmanı: