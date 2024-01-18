Hyundai Motorsport, GTA 6'nın fragmanını kendi ralli takımına uyarladığı bir tanıtım filmi paylaştı. Kısa sürede viral olan video, izleyen herkesin beğenisini topladı.

Son yılların en çok beklenen oyunu GTA 6’nın fragmanı, aralık ayında nihayet yayımlandı. Fragman, kısa sürede rekor üstüne rekor kırarak tüm zamanların en başarılı videolarından biri oldu. Tabii ki yarattığı etki bununla sınırlı değildi. Geçen bir buçuk aylık sürede birçok fragmanın farklı şekillerde yeniden oluşturulduğunu gördük.

Şimdi de bu tarz bir hamle, hiç beklemediğimiz bir yerden geldi. Otomobil devi Hyundai’nin ralli takımı, GTA 6 tarzında bir tanıtım yayımladı. Yaklaşık 1 buçuk dakikalık video, izleyen herkesin beğenisini topladı.

Hyundai Motorsport’un paylaştığı GTA 6 tarzındaki tanıtım filmi:

Sosyal medya kullanıcılarının bayıldığı video, hem oyundan hem de yarış dünyasından ayrıntılar taşıyan “Grand Test Auto XXIV” başlığıyla paylaşıldı. 1 günde YouTube'da 130 binden fazla izlenme, X'te ise 750 binden fazla görüntülenme alan videonun ince detayları ise Hyundai’nin pazarlama ekibine şapka çıkartmamızı sağlıyor.

Videoda, GTA 6 fragmanında yer alan unsurların neredeyse hepsi bulunuyor. Sahneler neredeyse bire bir aynı. Mesela GTA 6’da iki karakterin kapıyı kırarak içeriye daldıkları kısım burada da var. Ya da Lucia’nın en başta gerçekleştirdiği görüşme de yarışçılarla yeniden oluşturulmuş. Tabii ki bunlara Tom Petty’nin Love Is A Long Road şarkısı eşlik ediyor.

Hyundai'nin videosuna gelen bazı tepkiler:

"Uzun zamandır gördüğüm en iyi reklam videosu"

"Artık bir Hyundai Motorsports hayranıyım."

"Kusursuz"

"GTA fragmanındaki tüm sahnelerle olan benzerlikler için teşekkür ederiz. Hepsi tam yerinde olmuş."

"Hyundai'nin pazarlama ekibinin şakası yok."

GTA 6 fragmanını tekrar hatırlamak ve Hyundai’nin videosuyla karşılaştırmak isterseniz: