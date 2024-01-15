Rockstar Games'in uzun zamandır beklenen oyunu GTA 6'nın ilk fragmanı, tüm zamanların en çok izlenen ikinci oyun fragmanı oldu.

Rockstar Games'in en popüler oyun serilerinden biri olan Grand Theft Auto ya da bilinen ismiyle GTA, tek başına sektörü etkileyebilecek bir güce erişti. Serinin başarısını devam ettirmesi beklenen GTA 6 için 5 Aralık'ta bir tanıtım fragmanı paylaşılmıştı. Fragman, bugün başarılarına bir yenisini daha ekledi.

GTA 6 fragmanı, Minecraft'ı geride bırakarak en çok izlenen fragmanlarda ikinci sıraya yerleşti

5 Aralık'ta yayımlanan fragman o günden bu yana izlenmeye devam ediyor. Daha önce "24 saat içerisinde en çok izlenen müzik olmayan video" olmayı başaran GTA 6 fragmanı, şimdi de Minecraft'ı geçmeyi başardı. Bu da onu tüm zamanların en çok izlenen ikinci oyun fragmanı yaptı.

GTA 6 fragmanı, şu anda 168 milyon izlenmeye ulaşmış durumda. Minecraft'ın 2011'de çıkan ilk tanıtım videosu ise 167 milyon 800 binde. İki tanıtım videosu arasındaki izlenme farkı da gün geçtikçe açılıyor.

Tüm zamanların en çok izlenen oyun fragmanı rekoru Subway Surfers'a ait!

GTA 6 ikinci sıraya yerleşirken birincinin kim olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. İlk sırada herkesi şaşırtacak bir oyun var. Popüler mobil oyun Subway Surfers'ın 2012'de yayımlanan Google Play fragmanı, 361 milyon izlenmeyle tüm zamanların en çok izlenen oyun fragmanı konumunda. GTA 6'nın bunu geçip geçemeyeceğini zaman gösterecek.

GTA 6, tam 10 yıllık bir bekleyişin ardından duyurulmuştu ve oyunun çıkışı için de 2025 yılına kadar da beklemek gerekecek. Peki sizin GTA 6'dan beklentileriniz neler?