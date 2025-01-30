GTA 6'nın yeni nesil konsollarda vereceği performansa yönelik eski bir Rockstar çalışanından açıklama geldi.

Bırakın 2025'i tüm zamanların en çok beklenen oyunlarından biri olan GTA 6'nın performansına yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı.

Eski bir Rockstar geliştiricisi, merakla beklenen GTA 6'nın PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S’te 30 FPS'e kilitli bir performans vereceğini belirtti.

GTA 6, PS5 ve Xbox Series X/S'te 30 FPS verecek

Daha önce GTA 5 ve RDR 2 üzerinde animatör olarak çalışan Mike York, artık silinmiş olan Kiwi Talkz podcast bölümünde, GTA 6’nın konsollarda 60 FPS veremeyeceğini dile getirdi. York, "Bence 30 FPS için çabalayacaklar ve performansın stabil olabilmesi için 30 FPS kilitli olarak çalıştıracaklar. Yani kare hızı bunun altına düşmeyecek," dedi.

York’a göre oyun mümkün olan en iyi optimizasyonla gelecek ve performans konusunda dalgalanmalar yaşanmayacak ancak 60 FPS oyunun PC sürümü ve PS5 Pro'da sağlanabilecek.

2013’te çıkış yapan GTA 5, PS3 ve Xbox 360’ta 30 FPS’de çalışıyordu ancak sonraki nesillerde 60 FPS yükseltmesi almıştı. Eğer GTA 6 da benzer bir strateji izlenirse gelecekte daha yüksek kare hızları verdiğini görebiliriz.