İspanya'nın bilindik oyun perakendecilerinden XUruguay, GTA 6'nın çıkış tarihini ifşa etmiş gibi görünüyor. Eğer bu iddia gerçekse GTA 6, yıl sonunda piyasaya sürülecek. İşte detaylar...

Milyonlarca oyuncu tarafından büyük bir heyecanla beklenen ve tarihin belki de en çok arzu edilen oyunu olarak kayıtlara geçen GTA 6 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İspanya'nın bilindik oyun perakendecilerinden XUruguay, GTA 6'nın çıkış tarihini ifşa etmiş gibi görünüyor.

Platform, GTA 6'nın satış sayfasını açması ile gündem oldu. Oyunun PlayStation 5 sürümüne ilişkin açılan sayfada çıkış tarihi bilgisi de veriliyordu. Ancak oyun, henüz satın alıma uygun gösterilmiyordu. XUruguay, GTA 6 listelemesini kısa süre içerisinde kaldırdı ancak sonradan paylaşılan bir WhatsApp mesajı, ortalığı daha da karıştırdı.

İşte GTA 6'nın XUruguay sitesindeki listeleme sayfası

XUruguay sitesinde yer alan bilgiye göre GTA 6'nın çıkış tarihi, 17 Eylül olacak. Açık konuşmak gerekirse bu tarih hiç de şaşırtıcı değil. Bilen okurlarımız vardır; GTA 5 de 17 Eylül 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Eğer bu iddia gerçekleşirse GTA 6, GTA 5'ten tam 12 yıl sonra piyasaya sürülmüş olacak.

Ortalığı daha da karıştıran WhatsApp mesajlaşması ise şöyle:

Yukarıdaki ekran görüntüsü, bilindik bir oyun haber sitesi olan 80 Level tarafından paylaşıldı. Bu ekran görüntüsünde 80 Level yetkilileri, XUruguay sitesine WhatsApp üzerinden ulaşmışlardı. Bu sohbette geçen şeyler şöyle; 80 Levet editörleri, çıkış tarihlerini neye göre yazdıklarını soruyorlar. XUruguay sitesi de buna cevap olarak PlayStation ile iş birliği içerisinde olduklarını, şirketin çıkış tarihlerine ilişkin bilgilendirmeler yaptığını belirtiyordu.

GTA 6'nın çıkış tarihine ilişkin tonla iddia gündeme geldi ve bu da onlardan bir tanesi. Güvenilir olup olmadığı konusu ise tartışmalara açık. Bakalım Rockstar Games, konuyla ilgili ne zaman bir açıklama yapacak...