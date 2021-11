GTA: Definitive Edition'dan 3 Oynanış Videosu

GTA: The Trilogy - Definitive Edition, bugün Türkiye saati ile 18.00'de yayınlanacak ve oyuncuların beğenisine sunulacak. Peki, bu üç yenilenmiş oyun 529 TL vererek oynanmaya değer mi? Yayınlanan videolar, beklentilerinizi ölçebilmenizi sağlayacak.

Rockstar’ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu ve her ne kadar yeni oyun çıkarmamasıyla kalp kırsa da beklenti yarattığı GTA: The Trilogy Definitive Edition, en sonunda bugün çıkıyor. Fakat her ne kadar orijinal oyunun üstüne cilalama yapılan bir sürüm olsa da birçok oyuncu, Rockstar’dan çok daha büyük kapsamlı bir ‘remaster’ bekliyordu.

GTA III, Vice City ve San Andreas oyunlarının yenilenmiş hallerinin ilk ekran görüntüleri de yaklaşık 2 hafta önce yayınlanmıştı. Oyunların çıkışına saatler kalmışken, resmi oynanış videoları da yayınlanmaya başladı. Yeni videolar, bugün çıkış yapacak ve birçok kişiye nostalji deneyimi sunacak oyunlar hakkında en net fikre sahip olmanızı sağlayacaktır.

Yenilenmiş GTA oyunları böyle gözüküyor:

GTA 3:

GTA: Vice City:

GTA: San Andreas:

GTA: The Trilogy Definitive Edition, genel yapısıyla orijinal oyunların basit bir şekilde modlanmış haline benziyor. Paketin özellikle 529 TL’lik yüksek fiyatıysa en büyük caydırıcılardan birisi. Yine de paketi satın alıp almamak elbette size kalmış. Belki de Rockstar, bu basit yenilemeyle birlikte bir sonraki oyunu için ek finansal kaynak toplamaya çalışıyordur..

GTA: The Trilogy Definitive Edition, Türkiye saati ile 18.00'da yayınlanacak.