GTA 6 hakkında çıkan tüm sızıntılar, 60 sayfalık bir dosyada toplandı. Dosya, karakterlerden mekânlara, oynanış dinamiklerinden silahlara kadar birçok detayı içeriyor.

Rockstar’ın geçen yıl duyurduğu GTA 6, şüphesiz tarihin en çok beklenen oyunlarından biri. Oyun hakkında pek fazla resmi açıklama görmesek de Eylül 2022’deki hacklenme sonucu sızan görüntüler de dahil birçok bilgi ortaya çıkmıştı.

Bu hafta ise serinin hayranları, oyunu bekleyenleri sevindirecek bir şey yaptı. GTA 6 hakkındaki sızıntılar, 60 sayfalık detaylı bir dosya içinde toplanarak yayınlandı. Tüm sızıntıların analiziyle ortaya çıkan dosya, mekânlar, karakterler, araçlar, silahlar, özellikler gibi aklınıza gelebilecek tüm detayları içeriyor. Dosyaya haberin sonundan ulaşabilirsiniz.

Karakterler

Dosyada, iki ana karakterin oyunda yer alacağı görülüyor. Muhtemelen oyuncuların arasında değişim yapabileceği bu karakterler, Lucia ve Jason olacak. Serinin tarihindeki ilk kadın ana karakter olacak Lucia’nın bir hacker olduğu belirtilirken Jason’la bir ilişkisinin yer aldığı söyleniyor. Dosyadaki tüm karakterlerin isimleri şu şekilde sıralanıyor:

Lucia (Ana karakter)

Jason (Ana karakter)

Dre

Sam

Kai

Wyman

Billy

Tit

Zach

RB Shaw

Silahlar

Karakterlere ek olarak silahlar da dosyada yer alıyor. Bir GTA oyunundan beklediğiniz gibi birçok türde silahın oyunda olacağını görebiliyoruz. Roketatardan AK47’ye, beyzbol sopasından zıpkına kadar farklı silahları oyunda muhtemelen yer alacak.

Mekânlar

Oyunun Vice City’de geçeceği artık neredeyse kesinleşmiş durumda. Sızıntıların yer aldığı dosya da bunu doğruluyor. Ayrıca, haritada yer alacak bölgelerin isimleri de eklenmiş. Buradan oldukça büyük bir haritayla karşılaşabileceğimizi anlayabiliyoruz.

Oynanışta iyileştirmeler

Ayrıca, oyuncuları çok sevecek değişikliklerin de oyunda yer alabileceği sızıntılarda görülüyor. Dosyaya göre GTA 6’da, önceki oyunlardan çok daha fazla içine girebileceğimiz bina yer alacak. Bunlar, oyundaki temel unsurlardan olan hırsızlık ve soygunlarla doğrudan bağlantılı olacak. Soygunlarda da önceki oyunlara göre önemli iyileştirmeler de göreceğiz.

Oyuncular, GTA oyunlarında görmeye alıştığımız barlar, kulüpler gibi tipik mekânların yanı sıra süpermarketler, apartmanlar, çamaşırhaneler gibi birçok farklı yere de girebilecek.

Bunların dışında 60 sayfalık belgede daha birçok detay mevcut. Drive üzerinden paylaşılan dokümanı incelemek isterseniz buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.