İlk GTA Oyunu Hakkında Pek Bilinmeyen 10 Gerçek

Bugüne kadar 220 milyondan fazla kopya satan Grand Theft Auto, ya da bilinen ismiyle GTA, hiç şüphesiz tüm zamanların en popüler ve eğlenceli video oyun serilerinden biri konumunda. Bu içeriğimizde, 1997 yılında piyasaya sürülen serinin ilk oyunu hakkında çok az bilinen 10 gerçeği masaya yatırıyoruz. Hadi başlayalım.

Her şey bundan tam 22 sene önce, 1997 yılında piyasaya sürülen orijinal Grand Theft Auto ile başladı. Aradan geçen zamanda tarihin en kazançlı ve popüler oyun serilerinden birine dönüşen GTA, dünyadaki tüm oyuncuların kalplerinde her zaman özel bir yere sahip olmuştur.

Hadi gelin, geçmişte kısa bir yolculuğa çıkalım ve serinin ilk oyunu hakkında muhtemelen bilmediğiniz 10 gerçeğe ışık tutalım.

10- Brezilya’da yasaklandı

Bugünlerde bir Grand Theft Auto oyununun yasaklandığı haberini almak bizleri pek de şaşırtmasa gerek. Nitekim şiddet içeren ve çocukların gelişiminde olumsuz etkisi olduğu düşünülen birçok oyun, Çin gibi bazı ülkelerce yasaklanabiliyor. Peki, 1997 yılındaki orijinal oyunun da aynı durumdan muzdarip olduğunu söylesek?

Dönemin Brezilya hükümeti, çocukların böyle oyunlar oynamaması gerektiğini belirterek, GTA’yı ülke çapında yasakladı. Oyunun yasaklanması oldukça şaşırtıcı görünebilir; ancak Brezilya’daki çete savaşlarının yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi sebebiyle hükümetin aldığı bu karar belli ölçüde anlaşılabilir.

9- Rockstar'ın orijinal adı

Eğer video oyunlarıyla az çok bir geçmişiniz varsa, Rockstar adını duyduğunuzda aklınıza ilk olarak GTA gelecektir. Elbette Bully ve Red Dead Redemption gibi diğer klasikleri de unutmak olmaz. Ancak pek çok insanın bilmediği bir şey var ki: firma her zaman bu isimde değildi.

İlk iki GTA oyunu, Rockstar'ın orijinal adı olan DMA Designs tarafından piyasaya sürüldü. Şirket, Take-Two tarafından satın alındıktan sonra isim değişikliğine giderek Rockstar North adını kullanmaya başladı.

8- Puanlama sistemi

1997 yılındaki ilk GTA oyununun puanlama sistemi de bir hayli farklıydı. Oyun içerisinde, oyunculara çeşitli görevleri tamamlayarak puanlarını artırma görevi veriliyordu ve oyuncular sadece belirli bir limite ulaştıktan sonra bir sonraki seviyeye geçebiliyorlardı.

Söz konusu puanlama stili, oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana ne kadar geliştirildiğini gösteren detaylardan sadece biri.

7- Ses yoktu

Bir oyunun gerçekçi olabilmesinin yegane yollarından biri de kullanılan seslerdir; ancak orijinal GTA oyununda böyle bir kaygı güdülmemiş.Oyuna dair diyaloglar, yalnızca ekranda görünen kelimelerden ibaretti. Tabii, oyuncuların isterlerse küfürlü versiyonu oynamak için bir hile kodu yazma seçeneğine sahip oldukları bilgisini de araya sıkıştıralım.

6- İngiliz parlamenterleri sinirlendiren kampanya

GTA’nın muazzam düzeyde popüler olduğu ülkelerden biri de Birleşik Krallık’tı. Bunun nedenlerinden biri de oyunun, yayıncı Max Clifford ile birlikte ülkedeki milletvekillerini sinirlendiren tanıtım kampanyası gerçekleştirmesiydi.

5- Londra haritası

2D dünyada geçen ilk GTA oyununda, Liberty City, Vice City ve San Andreas olmak üzere toplam üç şehir vardı. Fakat oyunun 60’ların Londra'sında geçen iki genişleme paketi daha bulunuyordu.

GTA’nın Birleşik Krallık açılımının altında, oyunun ülkede yakaladığı ciddi başarı yatıyordu. Elbette yeni GTA oyunlarında böyle bir durum söz konusu değil; ancak gelecekteki yeni oyunlarda benzer genişleme paketlerinin olmaması için de hiçbir neden yok.

4- Kadın karakter

Orijinal GTA’nın PC versiyonu, bir kadın karakterle oynayabileceğiniz tek GTA oyunuydu. Oyunun PlayStation sürümünde sadece erkekler bulunurken, PC'de ise dördü kadın olmak üzere toplam sekiz oynanabilir karakter bulunuyordu.

Bununla birlikte, o zamanın sınırlı teknolojisi nedeniyle kadın ve erkek karakterler arasında pek de fark yoktu. Yukarıda da söylediğimiz gibi oyunda sesli şekilde herhangi bir diyalog olmadığı için karakterin cinsiyetini ayırt etmek bir hayli zordu.

3- Etkileyici satış başarısı

Grand Theft Auto oyunları hiçbir zaman milyonlarca kopya satmak konusunda zorluk yaşamadı. Evet, 1997 yılındaki ilk oyun da buna dahil.

Oyunun orijinal versiyonu etkileyici bir şekilde 3 milyon kopya satmayı başarmıştı. Kült serisinin o dönemin koşulları altında yakaladığı başarı, gelecek yıllar için de çok önemli bir kilometre taşı oldu.

2- Orijinal adı farklıydı

Grand Theft Auto, bugün herkesi bildiği bir oyun ismi. Fakat orijinal oyunun geliştirilme aşamasında ortaya bambaşka isimler atıldı. Bunlardan biri de Race & Chase’di. Rockstar’ın kurucuları, oyunun temelde araba çalmak, para kazanmak ve insanları öldürmek üzerine olduğu için bu ismin uygun olacağını düşünmüştü. Hatta ismin lisans anlaşmaları dahi imzalanmıştı; ancak oyunun bugünkü ismine kavuşması çok uzun sürmedi.

1- Hırsız polis oyunu olacaktı

İlk oyun için planlanan orijinal düşüncenin hırsız polis tarzı bir konsept olduğunu biliyor muydunuz? Buradaki ana düşünce, oyuncuların madalyonun her iki tarafını oynamalarına, yani suçluların yanı sıra polis memurlarını da oynamalarına imkan tanıyordu.

Sonunda, sadece suçluları oynamanın daha eğlenceli olduğu ve oyun temelde bu yöne odaklandığı için bu fikirden vazgeçildi.