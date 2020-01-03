GTA San Andreas'ın CJ'i, GTA 6'da Olmayacağını Açıkladı

GTA San Andreas'ta hikayesine konu olduğumuz Carl Johnson, oyun dünyasının sevilen karakterlerinden. Şimdiyse bu karaktere sesini veren ünlü rapçi Young Maylay, Instagram üzerinden bir açıklama yaptı ve kendisiyle ilgili sunulan GTA 6 iddialarını sert bir dille yalanladı.

Oyunseverlerin uzunca bir süredir beklediği GTA 6, yılan hikayesine dönmüş durumda. Çünkü Rockstar Games, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmıyor ancak neredeyse her gün GTA 6 ile ilgili yeni bir iddia ortaya atılıyor. Bu iddiaların bir bölümü, çok sağlam kaynaklar üzerinden gelirken bazıları ise sağlam temellere dayanmıyor. Ancak bugüne dek ortaya çıkan tüm GTA 6 iddialarının asılsız kaldığını söyleyebiliriz.

Şimdi ise GTA 6 ve Rockstar Games ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. GTA'nın en çok sevilen oyunlarından bir tanesi olan "San Andreas"ın bir numaralı karakteri Carl Johnson, namı diğer CJ'e ses veren ünlü rapçi Young Maylay, Instagram üzerinden yaptığı bir açıklamalarıyla kafaları karıştırdı. GTA 6 ile ilgili bir sızıntıyı paylaşan internet sitesine ait bir görseli paylaşan rapçi, iddiaların asılsız olduğunu sert bir dille ifade etti.

Young Maylay'ın paylaştığı görsel, ünlü rapçinin GTA 6'da yeniden hayatımıza gireceğini söylüyordu. Ancak Maylay, bu iddiaları sert bir dille yalanladı ve görünen o ki kendisi, Rockstar Games ile bir daha anılmak istemiyor. "Söylentileri bitirin. Ben hiç GTA 6'ya dahil olmadım." diyen namıdiğer CJ, söz konusu karakterin başka birisi tarafından seslendirilebileceğini ifade etti.

GTA 6 ile ilgili son 24 saatte yaşananlar bunlarla da sınırlı değil. Pastebin isimli sosyal medya platformunda paylaşılan bir bilgiye göre GTA 6'nın lansmanı, PlayStation 5'le ortak olacak. Bu iddia kafaları karıştırıyor çünkü bu durumun benzerleri, PlayStation 4 ve dolayısıyla GTA 5 duyurulmadan önce de ortaya çıkmıştı. O dönem yaşanılanlar ve GTA 5'in duyurulma süreci düşünüldüğünde, GTA 6'nın PlayStation 5'ten önce çıkma durumu yokmuş gibi görünüyor.

GTA 6, oyunseverlerin uzunca bir süredir dikkat kesildiği bir konu. Ancak ortaya çıkan bilgiler ve tüm bu bilgilere rağmen Rockstar Games'ten herhangi bir açıklamanın gelmemiş olması, oyunun hayranlarını artık umutsuzluğa sürüklemeye başladı. Rockstar Games'in konuyla ilgili ne zaman bir açıklama yapacağı ise henüz bilinmiyor. Kim bilir, belki de Rockstar Games hiçbir zaman bu konuyla ilgili bir açıklama yapmayacaktır.