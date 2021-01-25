Gümüşhane’de Jura Dönemine Ait Fosiller Bulundu

Gümüşhane'nin Edire Yaylası'nda Jura dönemine ait olduğu tespit edilen fosiller bulundu. Prof. Dr. Raif Kandemir ve Doç. Dr. Coşkun Erüz'ün yaptığı saha incelemesinde, bulunan fosillerden iki yeni ağaç türünün keşfedildiği açıklandı.

Prof. Dr. Raif Kandemir ve Doç. Dr. Coşkun Erüz’ün Gümüşhane’nin Edire Yaylası'nda yaptığı saha incelemelerinde 160 - 170 milyon yıl öncesine ait fosiller bulundu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi’ne gönderilen örnekler sonucunda iki yeni ağaç türünün keşfedildiği açıklandı.

Üzerinden milyonlarca yıl geçmesine rağmen bugüne kadar korunmayı başarmış fosiller, dinozorların yaşadığı Jura dönemine ait. Araştırmacılar, buldukları ağaç fosillerinin Güney Yarım Küre'de bulunan 'Arokarya' ağacının bir türü olduğunu ve Anadolu’da son derece kısıtlı sayıda bulunduklarını açıkladı.

“Fosillerin bulunduğu bölgeler koruma altına alınmalı”

Keşfedilen ağaç türleri, yaklaşık 160 milyon yıl önce doğada bulunan ancak günümüze kadar soyu tamamen tükenen iğne yapraklı ağaç türlerine ait. Jura dönemine ait ağaçların Anadolu ve Gümüşhane’de çok nadir bulunduğunu belirten Prof. Dr. Kandemir, fosillerin ortaya çıktığı bölgelerin koruma altına alınması gerektiğini dile getirdi.

Keşfedilen ağaç türü, Gümüşhane’nin yanı sıra aynı zamanda Erzurum’un Oltu ilçesinde de bulunuyor. Doğaya, iklime ve yerküreye dair yeni bir ışık tutan bu fosiller, incelenmeye devam edecek ve 2021 yılında uluslarası literatürde yerini alacak.

Fosiller üzerinde yapılan incelemelerin devam ettiğini belirten Kandemir, şu açıklamalarda bulundu; "Bunlar 'Jura' paleocoğrafyasına ait ağaçlar. Çalışmayı İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Ünal Akkemik hocayla birlikte yürütüyoruz. Ünal hoca bunların üzerindeki tanımlamalarda yeni türlerin olabileceğini ifade ediyor. Şu an Güney yarımkürede olup Kuzey yarımkürede olmayan ve aynı zamanda daha önceden yaşamış ama şu an da yaşamayan fosillerin olabileceğini ifade ediyor. O anlamda bu bölge çok ciddi bir öneme sahip."