Sokak Röportajı Veren Getir Kuryesine Vatandaşın Yanıtı

Küçük bir YouTube kanalı olan GUGE TV; Konya’da vatandaşlarla ekonomik durum hakkında sokak röportajı gerçekleştirdi. Son yıllarda görmeye çok alışık olduğumuz tartışmaların döndüğü röportajlarda, bu kez telefon sahibi olduğu için bir başka vatandaş tarafından eleştirilen kişi Getir kuryesiydi.

Ekonomik durum ve Z kuşağı hakkında yapılan sokak röportajları, özellikle karşıt görüşe sahip insanlar katılımcı olduğunda ilginç anlara sahne olabiliyor. Geçtiğimiz aylarda sık sık karşımıza çıkan “Çıkar telefonunu göster” enstantaneleri de bu röportajlar sırasında kameralara yansıyor. Konya’da GUGE TV tarafından yapılan bir röportaja katılan kurye “Günde 14 saat çalışıyorum. Şurada bir yerde araba çarpsın bana, öleyim, bak samimi söyleyeyim ‘Niye öldüm lan dur yaşayacaktım demem’ yani, vallahi de demem” diyen kurye, “Bir gayem yok, amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya, çalışmak için mi sadece?” açıklamasında bulundu. Kuryenin diğer açıklamaları şöyleydi. “Hani ‘açız’ deyince ‘telefonunu çıkar’ diyorlar ya… Çıkartırım telefonumu.. Kaçak getirdim, IMEI’si kapandı. 1000 TL’ye aldım. Telefonumu çıkardım, görüyor musun? Bak sadece Acil aramalar yazıyor, hattımı görmüyor, çünkü IMEI’si kapandı.” Sokak röportajının tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz: Kuryenin açıklamaları ve diğer vatandaşlarla girdiği tartışma Twitter’da kesitler halinde paylaşılınca konu sosyal medyaya da taşınmış oldu:

52 23 19 5 0