Proxima Centauri'nin Yakınında Bir Gezegen Olabilir

Gökbilimciler, güneşe en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin yakınlarında henüz keşfedilmemiş bir gezegen olabileceğini öne sürdü. Henüz varlığı kesinleşmese de, potansiyel yeni gezegene Proxima c adı verildi.

Proxima Centauri, en yakın komşu yıldızımız ve yaklaşık 4.2 ışık yılı uzaklıkta. Gökbilimciler, şimdiye kadar Proxima Centauri'nin yakınlarında Proxima b olarak adlandırılan bir gezegen olduğunu biliyorlardı. Ancak İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden araştırmacılar, yıldızın aktivitesinde yakınlarında başka bir gezegen daha olabileceğini ortaya koyan değişiklikler gözlemlediklerini bildirdi.

Araştırmacılar, dün Science Advances dergisinde yayınlanan makalede gezegene Proxima c adını verdiler. Potansiyel yeni gezegen, bir süper dünya gibi görünüyor. Gezegenin kütlesi Dünya'dan daha büyük ancak diğer yandan buz devi Neptün'e göre önemli ölçüde daha küçük.

Proxima c eğer varsa, muhtemelen yaşanabilir bir gezegen olmayacak. Proxima Centauri'ye olan uzaklığı göz önüne alındığında, gezegen muhtemelen hidrojen-helyum karışımı atmosferiyle donmuş halde. Ancak bize olan yakınlığı, yıldız sistemini incelemek için eşsiz bir fırsat sunabilir. Araştırmacılar hala gezegenin var olup olmadığından emin değiller.

Bilim insanları, Proxima c'yi radyal hız adı verilen bir teknik kullanarak keşfetti. Gezegenler yörüngede yıldızlarına doğru hafifçe çekilir. Bu süreçte yıldızın konumunda en ufak bir hareket olduğunda, ışığının renkleri değişir. Bu değişiklikler dairesel ise, bunun nedeni yörüngede dönen bir gezegendir. Gökbilimciler Proxima Centauri'nin ışığında bu tür döngüsel değişiklikleri belirledi ve Proxima b gezegeninin hareketleriyle ilgisiz olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, aldıkları sinyalin yıldızın aktivitesinden kaynaklanmış olduğunu öne sürerek başka bir gezegenin varlığına işaret ediyor. Ekip, Gaia uzay teleskobundan alacakları verilerde daha fazla ipucu bulmayı umuyor. Gaia teleskobu, Aralık 2013'te üretildi ve galaksinin 3 boyutlu haritasını çıkarmak için kullanılıyor.