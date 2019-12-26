Tüm dünyanın heyecanla beklediği Halkalı Güneş Tutulması, resmen gerçekleşti. Arap ülkelerinden rahatlıkla izlenebilen olay, gökyüzünde tam bir görsel şölen oluşturdu. Güneş'in yüzde 97'sini örten bu tutulma, ne yazık ki Türkiye’den görülemedi.

2019 yılının üçüncü ve son güneş tutulması gerçekleşti. Türkiye saati ile 07.35 sularında başlayan Halkalı Güneş Tutulması, Avrupa, Asya, Avustralya ve Afrika'nın bazı bölgelerinden rahatlıkla izlenebildi. Oldukça nadir görünen ve sadece belli koşullar altında ortaya çıkan bu astronomi olayı, muazzam görüntülere sahne oldu.

Ay, Dünya ve Güneş‘in yörüngeleri üzerinde aynı hizaya gelmesiyle oluşan tutulma, Güneş’in sanki içi boş devasa bir halkaymış gibi görünmesine neden oluyor. Güneş ile Dünya arasına giren Ay, Güneş’in etrafında ateşten bir çember oluşturuyor.

Türkiye’den takip edilemeyen bu görsel şölen, özellikle Suudi Arabistan, Hindistan’ın güneyi, Sumatra, Borneo ve Filipinler’den rahatlıkla izlenebildi. Yaklaşık 3 saat süren Halkalı Güneş Tutulması sırasında Ay, Güneş'in yüzde 97'sini kapattı. Bu ender yaşanan astronomik olaya şahit olan pek çok insan, yaşadıkları deneyimi ölümsüzleştirmek için kameralarına sarıldı. Haliyle ortaya birbirinden etkileyici fotoğraflar çıktı.

Bu türdeki güneş tutulmalarını sebebi, Ay’ın gezegenimize olan konumunun şu anda normalden biraz daha uzak olması. Ay, Dünya’dan bakıldığında Güneş’ten yüzde 3 oranında daha küçük görünüyor. Böylece Halkalı Güneş Tutulması gerçekleşmiş oluyor.