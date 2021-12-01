Hacettepe Otomotiv Topluluğu tarafından 2-3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Career Zone’21 etkinliği, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca alanında uzman

2008 yılında Hacettepe Makine / Otomotiv Mühendisliği öğrencileri tarafından kurulan Hacettepe Otomotiv Topluluğu'nun düzenlediği 'Career Zone’21' etkinliği, 2-3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Online olarak gerçekleşecek olan etkinliğe alanında uzman pek çok isim katılım sağlayacak.

İlaç, otomotiv, yazılım, bankacılık gibi birçok farklı sektörden şirketlerin yer alacağı etkinlik, Webex üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. 2 Aralık günü saat 13:00'de başlayacak olan etkinlik, 4 Aralık'ta 17:45’te sona erecek. Etkinliğe katılanlar, katılım belgesinin yanında sürpriz çekilişlerden de faydalanabilecek.

Career Zone’21 etkinliğinde kimler var?

Career Zone’21’in ilk günü ilk oturumunda Mercedes Benz Türk A.Ş. yer alacak. Adesso ve Boyner Akademi oturumlarıyla devam edecek olan Career Zone’21'de ilk gün Yemeksepeti mülakat simülasyonu ile sonlanacak. Etkinliğin ikinci gününün ilk oturumu Vestel ile başlarken, Canon, Şişecam ve Teb Arf ile devam edecek. Career Zone’21 de son gün Pfizer oturumuyla başlayacak Günün devamında ise LC Wakiki katılımcılarla olacak. Etkinlik, Vestel mülakat simülasyonuyla sonlanacak.

Birbirinden değerli firmaların yer aldığı Career Zone’21 de öğrencilerin kariyere giriş, kariyer planlamaları, cv hazırlama, mülakat teknikleri, farklı sektör ve şirketler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Etkinlik hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayarak etkinliğin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Buradan ise etkinliğe kaydınızı oluşturabilirsiniz.