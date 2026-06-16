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Her Detayıyla Sizi Etkileyecek Canavar Mercedes-AMG GLE 63 S Tanıtıldı

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Mercedes-AMG, yeni GLE 63 S modelini tanıttı. 612 beygir gücü sunan V8 motorla gelen araç, her detayıyla büyülüyor.

Her Detayıyla Sizi Etkileyecek Canavar Mercedes-AMG GLE 63 S Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyada en çok sevilen lüks otomobil markalarından biri olan Mercedes-Benz’in dikkat çeken modellerinden biri de GLE isimli araçlarıydı. Şimdi ise firma, 2026 model Mercedes-AMG GLE 63 S aracını yenilenen özellikleriyle resmen bizlerle buluşturdu.

Yeni GLE 63 S modeli, otomobil tutkunlarının âdeta ağzının suyunu akıtacak özelliklerle geliyor. Araç, hem SUV hem de coupe versiyonlarıyla karşımıza çıkacak. Gelin detaylarına bakalım.

İçerikten Görseller

Her Detayıyla Sizi Etkileyecek Canavar Mercedes-AMG GLE 63 S Tanıtıldı
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Karşınızda yeni Mercedes-AMG GLE 63 S

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Yeni GLE 63 S modeli, tasarım konusunda ön tarafta daha keskin bir görünüme kavuşuyor. İncelen yeni LED farların dikkat çektiğini söyleyebiliriz. 22 inçe kadar çıkan jantlarla geleceğini belirtelim. Genel anlamda o gücünü yansıtan agresif bir tasarıma sahip.

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Mercedes-AMG GLE 63 S, 4.0 litrelik çift turbolu V8 motorla geliyor. Araç, 612 beygir gücü ve 850 Nm tork üretebiliyor. 9 ileri otomatik şanzımana sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Flat-plane krank miline geçiş yapılmış olması sayesinde de yüksek verim ve tepkiler sağlayabiliyor.

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0’dan 96 km/sa hıza 3,6 saniyede çıkabilen yeni Mercedes-AMG GLE 63 S modelinin maksimum hızı ise 280 km/sa olarak açıklandı. Aracın diğer detayları ve fiyatı gibi konularda ise henüz bilgi yok.

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Araba Mercedes

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