Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Topluluğu'nun üniversite öğrencilerini profesyonel dünyaya hazırlamayı amaçlayan etkinliği Career Zone’21 için geri sayım başladı.

Hacettepe Üniversitesi’nin en büyük ve en aktif öğrenci topluluklarından biri olan HÜ Otomotiv Topluluğu, 15-16 Şubat tarihlerinde Abdi İbrahim, THY, Mercedes gibi bulundukları sektörün öncü firmaları arasında yer alan markaları Hacettepe Üniversitesi öğrencileriyle buluşturmak üzere Career Zone etkinliğini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek Career Zone etkinliğinde katılımcı öğrencilere profesyonel hayata geçiş sürecinde karşılaşabilecekleri sorunlara karşı yardımcı olmak hedefleniyor. Soru-cevap etkinlikleri, workshop, vaka analizi ve mülakat simülasyonlarının gerçekleştirileceği etkinliğe kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi Career Zone etkinliğinin katılımcıları arasında Mercedes-Benz Türk A.Ş.’den Can Barış Demirci ve Mehmet Yasin Kabaklı, Dell’den Ümit Yeşiltaş, Kariyet.net’ten Tuba Karadağ İyiokur, Türk Hava Yolları’ndan Muhammed Selman Şenkal ve Tuğba Cerrah, Abdi İbrahim’den Harun Demircioğlu bulunuyor. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için otomotivtoplulugu.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.