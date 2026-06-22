Mercedes Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

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Mercedes Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Mercedes güncel sıfır araç fiyat listesini, devam eden kampanyalarını, indirim fırsatlarını ve kredi seçeneklerini derledik.

Mercedes Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Deniz Şen Deniz Şen /

Premium otomobil denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Mercedes-Benz, Türkiye'de sedan, SUV, elektrikli ve performans odaklı modellerden oluşan geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor. Markanın güncel fiyatları kadar dönemsel kampanyaları, kredi seçenekleri ve takas destekleri de araç satın almayı düşünen kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bu içerikte Mercedes-Benz'in sıfır araç fiyat listesini, devam eden indirim ve finansman kampanyalarını, model bazında sunulan avantajları ve kredi fırsatlarını bir araya getiriyoruz. Eğer yeni bir Mercedes satın almayı planlıyorsanız, güncel fiyatlar ve kampanyalar hakkında merak ettiğiniz tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz.

İçerikten Görseller

Mercedes Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
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Mercedes tüm modeller fiyat listesi

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Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
A-Serisi 3.222.000 TL -
CLA 4.191.000 TL -
C-Serisi 6.358.000 TL -
C-Serisi All-Terrain 6.002.000 TL -
E-Serisi 8.349.000 TL -
S-Serisi 21.035.000 TL -
EQA 4.345.000 TL -
GLA 4.619.500 TL -
GLB 4.350.000 TL -
GLC 6.950.000 TL -
GLC Coupé 7.341.000 TL -
GLE 13.465.000 TL -
GLE Coupé 13.940.000 TL -
GLS 21.315.000 TL -
EQE 5.930.500 TL -
EQS 10.108.500 TL -
G-Serisi 15.715.000 TL -
Mercedes-AMG GT 16.675.000 TL -
Mercedes-AMG SL 16.772.500 TL -
Mercedes-Maybach S-Serisi 30.378.000 TL -
Mercedes-Maybach GLS 31.665.000 TL -
Mercedes-Maybach SL 38.034.000 TL -

Mercedes Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

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Mercedes-Benz Güncel Kredi Kampanyaları ve İndirimleri

Mercedes-Benz CLA Kampanyası

Mercedes-Benz, yeni CLA modelleri için haziran ayı boyunca 600 bin TL krediye 12 ay vadede yüzde 2,67 faiz oranı sunuyor. Kampanya kapsamında ayrıca bazı bayilerde model bazlı fiyat avantajları da uygulanıyor.

Mercedes-Benz E-Serisi Kampanyası

E 180 ve E 220 d 4MATIC modellerinde haziran ayına özel fiyat avantajları uygulanırken, E-Serisi Sedan için 900 bin TL krediye 12 ay vadede yüzde 2,67 faiz oranı sunuluyor. Daha yüksek kredi tutarları için farklı vade seçenekleri de mevcut.

Mercedes-Benz EQS Kampanyası

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Tam elektrikli EQS 450 4MATIC modelinde yüksek tutarlı kredi seçenekleri sunuluyor. Geçmiş aylarda 4 milyon TL kredi için 36 ay vadede yüzde 3,35 seviyelerinde faiz oranları uygulanırken, haziran ayında da benzer finansman destekleri devam ediyor.

Mercedes-Benz Certified İkinci El Kampanyası

Mercedes-Benz Certified sertifikalı ikinci el araçlarda 500 bin TL kredi için 36 ay vadede yüzde 3,65 faiz oranı uygulanıyor. Ayrıca belirli araçlarda kısa vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyaları da sunuluyor.

Not: Kampanyalar 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli olup, kredi tutarı, faiz oranı ve vade seçenekleri araç modeline, stok durumuna ve Mercedes-Benz Kasko tercihine göre değişiklik gösterebiliyor.

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