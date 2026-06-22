Mercedes ilanlarında sıkça görülen "yıldızları üstünde" ifadesi, aracın amblem ve kozmetik açıdan iyi durumda olduğunu anlatmak için kullanılıyor. Peki bu ifade gerçekten ne anlama geliyor ve ikinci el alırken ne kadar önem taşıyor?

İkinci el Mercedes ilanlarında yer alan "yıldızları üstünde" ifadesi, birçok alıcı tarafından merak edilen kalıplaşmış tabirlerden biri. Özellikle premium segmentte yer alan Mercedes modellerinde satıcılar, aracın dış görünümünün ve marka prestijinin korunduğunu vurgulamak için bu ifadeyi tercih ediyor.

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Ancak "yıldızları üstünde" ifadesi, mekanik durumdan çok kozmetik ve genel görünümle ilgili bir anlatım olarak kabul ediliyor.

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Mercedes'te ''yıldızları üstünde'' tam olarak ne demek?

“Yıldızları üstünde” ifadesi, özellikle Mercedes-Benz’in W124, W140 ve benzeri klasik modelleri için kullanılan, aracın orijinalliğine vurgu yapan bir otomobil jargon. Aracın fabrika çıkışındaki üretim özelliklerini büyük ölçüde koruduğunu ve zaman içerisinde önemli bir müdahale veya parça değişimi görmediğini ifade etmek amacıyla kullanılıyor.

Genellikle kaput, çamurluk, şasi bağlantı noktaları, civatalar ve çeşitli birleşim bölgelerinde bulunan Mercedes-Benz logosu şeklindeki işaretlerin hâlâ mevcut olması, aracın sökülüp takılmadığına veya ciddi bir onarım süreci geçirmediğine dair önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Peki bu yıldızları aracın nerelerinde görebiliriz?

Yıldızlar, genellikle aracın fabrika çıkışında monte edilen bazı civata başlarında, şasi bağlantı noktalarında ve sac birleşim bölgelerinde görülüyor. Özellikle kaput menteşeleri, çamurluk bağlantıları, kapı menteşeleri, bagaj bölümü ve motor bölmesindeki belirli bağlantı elemanları üzerinde bulunuyor. Ancak yıldızların konumu modele ve üretim yılına göre farklılık gösterebiliyor.