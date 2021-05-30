Geçtiğimiz hafta kripto para dünyası yine hareketli geçti. Bizler de geçtiğimiz hafta yaşanan en dikkat çekici olayları sizler için bir başlık altında topladık.

Kripto para dünyasında geçtiğimiz hafta oldukça önemli açıklamalar ve olaylar gördük. Bizler de bu içeriğimizde geçtiğimiz haftanın en çok okunan, konuşulan ve öne çıkan kripto para haberlerini bir araya getirdik. Geçtiğimiz hafta boyunca kripto para dünyası, şu haberlerle birlikte kendisini gösterdi:

Geçtiğimiz haftanın öne çıkan kripto para haberleri:

Sedat Peker'in 'Meme' Kripto Parası Piyasaya Sürüldü

Henüz kim olduğu bilinmeyen birisi/birileri, Türkiye gündeminin en önemli gündem maddesi haline gelen Sedat Peker’in token’ını piyasaya sürdü. SEDATPEKER kısaltmasıyla piyasaya sürülen token, çıktığı gibi büyük değer artışı yaşadı, ardından kaybetti.

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İngiltere'den Kripto Paraların Seyrini Değiştirebilecek Açıklama: Çok Tehlikeliler

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, kripto paralara ilişkin olumsuz açıklamalarıyla biliniyordu. Daha önce kripto paraların geçerliliğinin olmadığını savunan Bailey, Reuters’a yaptığı açıklamada kripto varlıkların bir tehlike unsuru olduğunu söyledi.

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Binance CEO'sundan Olay Açıklama: Bitcoin'i Kimse Kapatamaz

Kripto paraların can çekiştiği şu günlerde dünyanın en büyük borsası olan Binance’in CEO’su CZ, verdiği bir röportajda Bitcoin ve Blockchain teknolojisinin öldürülmesinin mümkün olmadığını açıkladı. CZ, Bitcoin’i kapatmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini de ekledi.

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İnternetin İlk Viral Videolarından 'Charlie Parmağımı Isırdı', NFT ile Dudak Uçuklatan Bir Fiyata Satıldı

Son haftalarda her şeyin NFT’ye dönüştürüldüğü bir zamandayız. Geçtiğimiz hafta da 2007 yılında YouTube’a yüklenen ve bugüne kadar 882 milyondan fazla kişi tarafından izlenen ‘Charlie Bit My Finger’ videosu NFT’ye dönüştürülerek satıldı. Videoya 760 bin doların üzerinde para ödendi.

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İngiltere'de Polis, Uyuşturucu Baskını Diye Gittiği Mekanda Devasa Bir Bitcoin Madeniyle Karşılaştı

İngiliz polisi, kendilerine gelen bir ihbar üzerine uyuşturucu baskını yapmak için yola koyuldu. Fakat ekipler bildirilen bölgeye ulaştıklarında bambaşka bir şeyle karşılaştı. Polislerin karşısında uyuşturucu yerine 100 adete yakın Bitcoin madenciliği makinesi duruyordu. Kaçak elektrik kullanılan yerdeki makinelere el koyuldu.

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BJK'den Fanatiklerine Uyarı: BJK Coin Gibi Platformlarla Alakamız Yok

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, yaptığı açıklamada BJK Coin, Beşiktaş Coin ve Beşiktaş Fan Token gibi kripto para platformları ile takımın hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı. Kulüp, isim ihlali yapıp dolandırıcılık peşinde koşan bu platformları da dava ettiklerini de belirtti.

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1 Haftada 1 Trilyon Dolara Yakın Değer Kaybeden Kripto Para Piyasası, Şubat Ayındaki Değerine Geri Döndü

Son birkaç haftadır 1 trilyon değerinin üzerinde seyreden, hatta 2 trilyon doları da aşan kripto para piyasası, büyük bir düşüşle 1 trilyon dolarlık piyasa hacminin altına indi. 2021 yılının başındaki değerine geri dönen piyasa, son 1 haftadır genel anlamda oldukça durgun seyrediyor.

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Elon Musk'ın Desteğiyle 'Bitcoin Madencilik Konseyi' Kuruluyor: İşte İlk Detaylar

Kripto para piyasasında yaşanan büyük düşüşün ardından Elon Musk, heyecanlandırıcı bir açıklama paylaştı. Musk ve MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, ‘Bitcoin Madencilik Konseyi’nin kurulacağını açıkladı. Konsey, Bitcoin madenciliğinde çevreciliğe önem verecek.

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