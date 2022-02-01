Gerekçesiz Zam Yapmak ‘Aldatıcı’ Sayılmayacak

Ticaret Bakanlığı, Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe imza atarak çeşitli uygulamaları yürürlüğe koydu veya kaldırdı. Yeni değişiklikle birlikte haklı gerekçe olmadan fiyatlara zam yapmak, ‘aldatıcı ticari uygulama’ olmaktan çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı, bugün Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe imza attı. Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle birlikte Bakanlık, indirimli ürün satışlarına ilişkin verilen reklamların koşullarını yeniden belirledi. Düzenleme ile döviz fiyatından etkilenmediği halde haksız yere fiyat artışı yapmak, ‘aldatıcı ticari uygulamalar’ arasından çıklarındı.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı ekinin ‘Aldatıcı Ticari Uygulamalar’ bölümündeki 19. bent de yürürlükten kaldırıldı. Bu bent, “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak' artık aldatıcı ticari uygulama sayılmayacak.” şeklindeydi.

Son 1 aydaki en düşük fiyat, normal artış fiyatıyla birlikte verilecek

Yeni yapılan değişiklikle birlikte artık indirime ilişkin reklamlar için ‘indirimden önceki fiyat’ ibaresi de eklendi. 14. maddeye yapılan eklemeyle birlikte indirime ilişkin reklamlarda, indirimden önceki 1 aylık zaman dilimindeki en düşük fiyat da normal artış fiyatıyla birlikte verilecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerdeyse bir önceki fiyat esas alınacak.

Kişiselleştirilmiş fiyat, normal fiyatla birlikte verilecek

Ayrıca bir mal veya hizmete ilişkin olarak tüketicinin satın alma davranışı ve diğer kişisel verileri analiz edilerek sunulan fiyatın ‘kişiselleştirilmiş fiyat’ olduğu kabul edilecek. Tüketiciye bu şekilde bir fiyat sunulması durumunda ürünün güncel satış fiyatına ve kişiselleştirilmiş fiyata aynı alanda yer verilecek.

Sıralama sonuçlarında reklam ibaresi vermek zorunlu olacak

İnternette satışa sunulan bir mal veya hizmetin fiyat, nitelik ve benzeri hususlarında karşılaştırma yapılarak sıralama yapılması durumunda, sıralamanın hangi ölçütler dikkate alınarak oluşturulduğuna ilişkin bilgiye aynı alanda yer verilecek ya da tüketiciler, bir bağlantı/uyarı işareti ile ayrıntılı bilgi alabilecekleri açılır ekrana yönlendirilecekler. Reklam veya sponsorluk ve benzeri anlaşmalara dayanılarak gösterilen sıralama sonuçlarında da reklam ibaresine yer verilmesi zorunlu olacak.

Sadece ürünü satın alanlar değerlendirme yapabilecek

Bunun yanı sıra tüketicilere yönelik de önemli bir önlem devreye giriyor. İnternetten satılan bir mal ve hizmete ilişkin tüketici değerlendirmelerinin yer alması durumunda, bu alanda sadece ürünü satın alanların değerlendirme yapması sağlanacak. Tüketici değerlendirmeleri, olumlu olumsuz ayrımı yapılmadan en az 1 yıl süreyle yayınlanacak.

Satışı artırmak amacıyla doğru olmayan değerlendirmeler veya bununla ilgili gerçek/tüzel kişilerle anlaşma yapılamayacak.

Son olarak tüketici şikayetlerinin yayımlandığı platformlarda, hakkında değerlendirme yapılan satıcıya açıklama veya cevap verme hakkı için en az 72 saat süre verilecek.