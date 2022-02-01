Kur Korumalı Hesaplar İçin Faizi Merkez Bankası Belirleyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na, kur korumalı TL mevduat hesaplarında faiz belirleme yetkisi verildi. Altından dönüştürülen hesaplar için de geçerli olan yetki, bir nebze kafa karıştırıcı.

Bir süredir hayatımızda olan kur korumalı TL mevduat hesapları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bir tebliğ ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yeni bir yetki verildi. Merkez Bankası, bu yetki sayesinde bankaların uygulayacağı azami faiz oranını belirleyecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bilgilere göre Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in 4. maddesine yeni bir fıkra eklendi. Bu fıkra "Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir." ifadelerinden oluşuyor.

Altın hesapları için de geçerli olacak

Az önce bahsettiğimiz fıkranın aynısı, 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e de eklendi. Bu eklemeyle Merkez Bankası'nın faiz belirleme yetkisi, altından dönüştürülen kur korumalı TL mevduat hesapları için de geçerli olmuş oldu.

TCMB'ye verilen yetkinin biraz kafa karıştırıcı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Öyle ki söz konusu uygulama, hayatımıza ilk girdiğinde "TL'ye dönüşüm hesaplarında politika faizinin altında bir faiz oranı belirlenemez." hükmüne sahipti. Şimdiyse Merkez Bankası, faiz oranlarının belirlenmesinde yetkili kılındı. Bu değişiklikle politika faizinin altına mı inileceği yoksa beklentileri aşan faiz mi açıklanacağı net değil...