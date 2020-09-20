Half-Life 2'nin Açılış Sekansı Alyx'e Uyarlanıyor

Oyun dünyasının en çok sevilen oyunlarından bir tanesi olan Half-Life 2'nin açılış sekansı serinin VR oyunu Half-Life: Alyx'te yeniden can buluyor. Project 17 adı altında gerçekleştirilen projede ikinci oyunun açılış sekansını ayrı bir boyuta taşıyor.

Oyun dünyasında boy göstermiş olan bazı yapımlar ve bu oyunlarda bulunan bazı bölümler oyuncuların gönüllerinde taht kurmayı başarmıştır. Oyuncular, üstünden yıllar geçse de bu oyunları oldukça güzel hatırlar. Bu oyunlar arasında en bilinen örneklerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki Half-Life serisidir.

Çıkardığı iki bilgisayar oyunuyla hem oyuncuların hem de eleştirmenlerin gönüllerinde taht kuran seri, bu sene çıkardığı VR oyunu Half-Life: Alyx ile de beklentileri aşmayı başardı. Şimdi de üstünde çalışılan yeni bir projeyle de oyun içerisinde klasikleşmiş bir sahneyi yeniden oynama şansı veriliyor.

Half-Life 2'nin giriş sekansı Half-Life: Alyx'te yeniden can buluyor

Half-Life serisinin hayranları, gerek ilk oyun gerekse ikinci oyunun giriş sahnelerini hatırlayacaktır. Bir mod ekibi, "Project 17" adı altında Half-Life 2'nin giriş sahnesine yeniden hayat veriyor. Yukarıdaki tanıtım videosundan da görebileceğiniz üzere Half-Life 2'nin açılış sahnesi serinin son oyunu Half-Life: Alyx'te yeniden can bulacak.

Project 17'in internet sitesinde modun amacı Half-Life 2'nin ikonik deneyini tekrardan oluşturmak, sahneyi VR için uyarlamak şeklinde ifade ediliyor. Ekip, bunun sadece bir yeniden oluşturma çabası olmadığını ve ayrıca Half-Life: Alyx mod topluluğuna çeşitli araçlar sağlandığını açıkladı.

Sitede bulunan Sıkça Sorulan Sorular kısmında projenin detayları da paylaşılıyor. Project 17'in amacının, Half-Life 2'nin "Point Insertion" kısmını yeniden oluşturmak olduğu ifade ediliyor. Tabii bu, orijinal oyun kadar başarılı olamasa da oyuncular da bir nostalji hissi yaratmayı başaracaktır. Half-Life 2'nin klasikleşmiş açılış sahnesini aşağıdan izleyebilirsiniz.