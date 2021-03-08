Netflix’in yeni iddialı dizisi Sıcak Kafa’da beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Dizinin henüz çekimlerine başlamadan Haluk Bilginer’in diziden ayrıldığı duyuruldu. Bununla beraber Haluk Bilginer’in iki yeni projede daha ismi geçiyor.

Oyuncu kadrosu ve yönetmeniyle şimdiden heyecan yaratan Sıcak Kafa dizisinde, Exxen platformunda Şeref Bey dizisinin başrolünde yer alan Haluk Bilginer’in yer alacağı bilgisi ortaya çıktığında büyük heyecan yaşanmıştı. Son dönemde birçok internet projesinde yer alan Bilginer’in yanında usta oyuncularla başarılı bir projeye daha imza atması bekleniyordu.

Osman Sonant, Gonca Vuslateri, Hazal Subaşı, Erdem Akakçe, Feriha Eyüboğlu ve Tilbe Saran’ın yer aldığı Sıcak Kafa’dan bir anda ayrılma kararı veren Bilginer’in yerine yeni oyuncu seçimi yapıldı. Mert Baykal’ın yönetmenliğini yapacağı Sıcak Kafa’dan Bilginer’in neden ayrıldığı konusunda henüz herhangi bir bilgi verilmedi.

Haluk Bilginer yerine Hakan Gerçek diziye dahil oldu

Ruhsar, Ezel, Suskunlar, Karakomik Filmler 2 gibi efsanevi yapımlardan tanıdığımız Hakan Gerçek’in dahil olduğu Sıcak Kafa’nın henüz yayın tarihi konusunda bir bilgi bulunmuyor. Tims&B’nin yapımcılığını gerçekleştirdiği Sıcak Kafa, Afşin Kum’un aynı isimle yayınladığı kitabı konu alıyor. Bilim kurgu ve distopik romanın dizi uyarlamasının oldukça eğlenceli olması bekleniyor. Bildiğimiz zombi algısını Sıcak Kafa’da tamamen kırabiliriz.

Bu arada belirtmek gerekiyor ki Haluk Bilginer’in diziden ayrılmasıyla ismi hala Uysallar projesinde geçmeye devam ediyor. Yine Netflix’de yayınlanacak, Onur Saylak’ın Ay Yapım imzalı Uysallar projesiyle Haluk Bilginer ekranların karşısında yer alacak. Usta oyuncunun son yıllarda sürekli absürt komediyle ekranda olmak belki de hoşuna gitmiyordur. Bilginer’in ya da Tims&B’nin bu ayrılıkla alakalı açıklama yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.