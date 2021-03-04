Netflix'in Türkiye'deki abonelik fiyatlarına zam yapması, aboneleri adeta çileden çıkardı. Kullanıcıların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, zam oranları, beklentilerden yüksek gerçekleşti. İşte sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar...

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Netflix'in Türkiye'deki abonelik fiyatlarına zam geldiğinden bahsetmiştik. Platformun açıkladığı bilgilere göre kullanıcılar, sonraki abonelik dönemlerinden itibaren yüzde 30 ila yüzde 50 aralığında değişen yeni zamlı fiyatlardan faturalandırılacaklar. Elbette bu durum, ülkemizdeki Netflix kullanıcılarının pek de hoşuna gitmedi.

Zam haberinin duyulmasının ardından Netflix Türkiye tarafından resmi bir açıklama yapıldı ve bu zamların nedenine değildi. Detaylarına buradan ulaşabileceğiniz açıklamaya göre platform, kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek adına böyle bir şey yapmak durumunda kalmıştı. Peki kullanıcılar, bu konuyla ilgili neler düşünüyor? Sosyal medyada yapılan bazı yorumları, sizler için derledik.

İşte Netflix'in zam haberinden sonra kullanıcılardan gelen tepkiler