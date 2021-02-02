Hamilelik dönemi, anne adayı için hem heyecan verici hem de en zorlu dönemlerden bir tanesidir. Bebeğinin büyüme sürecinde anne adaylarına yardımcı olabilecek, iOS ve Android cihazlarınıza indirerek kullanabileceğiniz pek çok farklı mobil uygulama bulunuyor.

Hem anne hem de baba adayları için hamilelik süreci oldukça zor ve heyecan veren bir dönemdir. Özellikle ilk çocuğuna hamile olan kadınlar için bu süreç bazen çok daha zorlu olabiliyor. Anne adaylarının hamilelik sürecinde kullanabilecekleri, uzmanlar tarafından geliştirimiş, Google Play ve App Store üzerinden iOS ve Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarına indirerek kullanabileceğiniz pek çok mobil uygulama var.

Hamilelik sürecinde yararlı olabilecek uygulamalar listemizdeki mobil uygulamaların her biri farklı bir konu üzerine yoğunlaşıyor. Hamilelik döneminde merak ettiğiniz soruların yanıtları, özel egzersiz ve yoga teknikleri, beslenme programları gibi pek çok bilgi uzmanlar tarafından anne adaylarına anlatılıyor. İşte hamilelik döneminde aklınızdaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracak 10 mobil uygulama ve öne çıkan özellikleri.

Hamilelik döneminde yararlı olabilecek mobil uygulamalar:

Hello Belly: Pregnancy Tracker

Prenatal Yoga | Down Dog

Pregnancy Tracker – BabyCenter

Moms Into Fitness

My Pregnancy Day By Day

Happy Pregnancy Ticker

Contraction Timer

Baby Names Pro

Hamilelik ve doğuma dair bir rehber olan Hello Belly: Pregnancy Tracker

Geliştirici: HelloBaby Inc

Puan: 4,1

Hello Belly: Pregnancy Tracker mobil uygulaması, anne ve baba adaylarını karmaşık tıbbi bilgilerle boğmak yerine eğlenceli bir dil kullanarak hamilelik dönemi hakkında bilgiler veriyor. Haftalık olarak bebeğinizin gelişimini 3D ve AR görseller ile takip edebiliyorsunuz. Hamilelere özel yoga ve meditasyon derslerinin yanı sıra uygulama üzerinden beslenme, doğum çantası hazırlama ve yeni doğan alışverişi üzerine de bilgiler öğrenebilirsiniz.

Basit egzesizlerle zorulu süreçleri kolaylaştırabileceğiniz Prenatal Yoga | Down Dog

Geliştirici: Yoga Buddhi Co.

Puan: 4,8

Down Dog, yoga konusunda oldukça başarılı bir uygulama. Prenatal Yoga | Down Dog ise aynı ekip tarafından tamamen hamilelere özel olarak geliştirilmiş bir mobil uygulamadır. Uygulama üzerinden hamilelere özel pek çok farklı meditasyon ve yoga tekniğine ulaşabilirsiniz. Bu meditasyon ve yoga teknikleri ile anne adayları adım adım vücutlarını doğuma hazır hale getirebilirler.

Hamilelik öncesinde kullanmaya başlayabileceğiniz: Pregnancy Tracker – BabyCenter

Geliştirici: BabyCenter

Puan: 4,9

Pregnancy Tracker – BabyCenter mobil uygulamasını kullanmaya daha hamile kalmadan başlayabilirsiniz. Uygulamadaki doğurganlık ve yumurtlama dönemi bilgileri hamile kalma sürecinde rehberiniz olacak. Aynı şekilde hamile kaldıktan sonra hem hamilelik sürecinizi hem de bebeğin gelişim sürecini uygulama üzerinden takip edebilirsiniz. Uygulama, pek çok zorlu bilgiyi eğlenceli araçlar ile öğrenmenizi sağlıyor.

Hamilelik sürecinden sonra kullanabileceğiniz Moms Into Fitness

Geliştirici: Moms Into Fitness, Inc.

Puan: 5,0

Moms Into Fitness mobil uygulaması; hamilelik döneminde spor yapmaya devam etmek isteyen anne adayları ve hamilelik döneminde aldığı kiloları sağlıklı bir şekilde vermek isteyen çiçeği burnunda anneler için geliştirildi. Uygulama üzerinden 300’den fazla egzersiz programına ulaşabilirsiniz. Haftada 3 gün, 12 dakikalık egzersizler ile sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz.

Hamilelik süreci boyunca her gün kısa bilgilendirmeler yapan My Pregnancy Day By Day

Geliştirici: DOGAN BILISIM VE INTERNET TEKNOLOJILERI TICARET LIMITED SIRKETI

Puan: 4,6

My Pregnancy Day By Day mobil uygulaması, ortalama 280 gün süren hamilelik süreci hakkında günlük bilgilendirmeler yapıyor. Uygulama üzerinden bebeğin ve hamilelik sürecinin gelişimini takip edebilir ve aynı zamanda olası rahatsızlıklarınızın ilaçsız tedavilerini, yeni doğan bebek hakkında bilgileri, doğum öncesi belirtileri, hamilelik sonrası süreci ve daha pek çok önemli bilgiyi eğlenceli araçlarla öğrenebilirsiniz.

İngilizce de olsa bir forum desteği sunan Pregnancy Ticker:

Geliştirici: SOFTCRAFT

Puan: 4,1

Happy Pregnancy Ticker mobil uygulaması yalnızca hamilelik ve bebek gelişimi ile ilgili bilgiler veren bir uygulama değil, aynı zamanda bir forum ve bir hamilelik anı defteri diyebiliriz. Uygulamanın forum bölümünde anne adayları farklı konular hakkında deneyimlerini paylaşıyorlar. Anı bölümünde ise tamamen size özel olarak yaşadıklarınızı, fotoğraflarını kaydedebilir ve bir gün dönüp bakacak duygu dolu bir anı defteri yaratabilirsiniz.

Kasılamaları düzgün şekilde takip edebilmek için Contraction Timer:

Geliştirici: Neiman

Puan: 4,8

Contraction Timer - Kasılma Zamanlayıcısı mobil uygulaması hamilelik döneminin sonu, annelik döneminin başlangıcı olan doğumun tam öncesinde yaşanan kasılmaları hesaplamak için geliştirildi. Uygulama aracı üzerinden her kasılma sırasında bir butona dokunuyorsunuz, böylece araç kasılmaları kaydediyor. Kasılma sıklığına, uzunluğuna ve diğer bilgilere göre hastaneye gidip gitmeyeceğinizi belirliyor ve olası yanlış alarmlardan sizi kurtarıyor.

Hem zorlu hem de heyecan verici bir dönem olan hamilelik sürecinde anne adaylarının en büyük yardımcısı olacak mobil uygulamaları listeledik ve öne çıkan özelliklerini anlattık. Listedeki mobil uygulamaların yalnızca destek amaçlı olduğunu, kendinizin ve bebeğinizin sağlığı için öncelikle doktorunuzun tavsiyelerine uymanız gerektiğini hatırlatmakta yarar var.